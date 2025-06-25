快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】美代終於自由了-拒絕去動物園-道法自然

聯合報／ 劉明德／四川大學前副教授
台北市立動物園42歲非洲象「美代」（右）日前死亡，目前僅存非洲象是與「美代」於1986年一同入園的「千惠」（左）。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園42歲非洲象「美代」（右）日前死亡，目前僅存非洲象是與「美代」於1986年一同入園的「千惠」（左）。圖／台北市立動物園提供

我主張，關閉所有的動物園、海生館。因為動物園、海生館就是動物的監獄，牠們犯了什麼錯，必須得一輩子關在牢籠裡？

這個月6日，台北市立動物園裡的非洲象美代過世。消息一出，很多人在臉書官網所發布的消息下面留言。

每則留言都是真誠的、感激的、不捨的。例如有人留言：「謝謝你陪我長大」、「再見了，美代」，這種說法當然是善意的，但是是否考慮到牠願意陪我們嗎？有經過牠的同意嗎？牠願意再見到我們嗎？一隻被捕動物所受到的痛苦- 離開原生地、離開父母兄弟姊妹先生或太太、親朋好友、身體上的傷痛、心靈上的煎熬、一輩子的囚犯生涯、沒有辦法交男/女朋友、不再能組建自己的家庭，如果你是美代，你不會難過嗎？如果你是美代，你還會想再見到人類嗎？

還有人說：「美代一生已圓滿了，謝謝牠來到我們身邊，也讓動物園的大家學習怎麼照顧牠」。「照顧牠」？這種說法有點荒唐，事實是，牠不需要人類的照顧，是壞人把牠抓來，牠逃不走，只能乖乖地接受「照顧」。

還有人留言：「這一切都有愛在成就」、「許多孩子們都很愛妳」、「Love you美代」，這當然也是出自真心，但問題是：什麼是「愛」？如果我們愛美代，一定是尊重對方，不以對方為人類的工具，例如以教育或科研或保育之名而成立動物園，我們一定是讓牠自由，讓牠回到她的親人身邊，回到她的非洲草原，吃非洲的草，而不會把牠關在牢籠裡，這才是「愛」。

一葉知秋。看一看我們的《動物保護法》，對於一些台灣人的雙重道德標準就一目了然。第 1 條：「為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利，特制定本法」。莫非，動物園裡面的動物不是動物？因此，牠們的生命不需要被尊重，否則，人類怎麼能把牠們關起來，要求牠們服從指示，否則就鞭打、讓牠們挨餓？

《動物保護法》第 6 條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。既然任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，又為什麼會有動物園、海生館的存在？在動物園裡面的大象、飛鳥、老虎、獅子、熊、河馬、在海生館裡面的鯨魚，難道不是受到騷擾、虐待和傷害？難道，我們的眼睛瞎了、耳朵聾了，感覺不到那些動物的哭喊和哀求？

當動物園裡面的動物連自由都沒有，其他所謂的動物福利，例如吃得好、更大的活動空間、病痛有獸醫，都是沒有意義的。老子說，道法自然，動物園的存在完全是一種罪過，早早廢掉才是！如果動物園遲遲不關，那麼，作為愛護動物的人們，就不應該再去動物園，去了，就是助長罪惡。

非洲 動物園

延伸閱讀

教宗：人類和平的呼聲 不被武力衝突淹沒

棕熊「小喬」開刀摘腫瘤 北市動物園：恢復元氣28日後見

135歲還能生！動物園曬象龜父子「世紀同框照」 新手爸爽過父親節

議員爭取敬老愛心卡使用範圍擴大 侯友宜研議評估

相關新聞

【專家之眼】美代終於自由了-拒絕去動物園-道法自然

我主張，關閉所有的動物園、海生館。因為動物園、海生館就是動物的監獄，牠們犯了什麼錯，必須得一輩子關在牢籠裡？

犬貓生命紀念服務定型化契約範本出爐 違約手續費上限不得逾總價金5%

農業部為輔導寵物產業健全發展，訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本今天出爐，重點除定義寵物生命紀念的服務內容，並對雙方中途...

奶貓潮來襲 動物之家提醒別急著撿走整窩奶貓…讓好意變遺憾

新北市瑞芳動物之家近期接手民眾「救援」的15隻奶貓，因為剛出生的小貓依賴母乳提供免疫力與營養，貿然帶走飼養存活率堪憂。民...

廣角鏡／愛牠不捉牠！苗栗獨角仙基地宣導

苗栗銅鑼自行車道之間的獨角仙復育基地，近來獨角仙現蹤，但卻有民眾捕捉，甚至是大人帶著小孩濫捕，成了最壞的示範。苗栗市公所...

2流浪貓遭束帶綁四肢放紙箱！女子爆前主管稱要掉落河裡 全網心寒

這種虐畜手法殘忍得令人髮指！馬來西亞有女子上傳相片，顯2隻貓咪被束帶綁四肢手腳置於紙箱內，照片隨即在網上瘋傳。女子原本任職於鋼鐵廠，平日會餵流浪貓，未料她離職後發現前男主管在WhatsApp動態上傳該照片，稱要將2隻貓掉落河。女子急向前同事查詢，發現男主管將貓交給外勞處理，他們說棄置前有為貓剪開束帶，並且放到快餐店附近而非掉落河，但她尋貓多天不果，向當地傳媒崩潰道：「這些天我每天都在哭。」

狗狗好可愛想再養一隻？先自我檢查「中了這3點特質」別想了直接勸退

「狗狗自己在家好可憐，要不要再多養一隻陪牠？」相信這是很多飼主都曾萌生過的念頭。但根據寵物網《わんちゃんホンポ》的提醒，即使你已經是經驗老道的資深飼主，再多養一隻狗也會遇到截然不同的挑戰。而且，若你符合以下3種特徵，就代表你目前不太適合養太多隻狗狗。現在就一起來自我檢查看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。