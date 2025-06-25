【專家之眼】美代終於自由了-拒絕去動物園-道法自然

我主張，關閉所有的動物園、海生館。因為動物園、海生館就是動物的監獄，牠們犯了什麼錯，必須得一輩子關在牢籠裡？

這個月6日，台北市立動物園裡的非洲象美代過世。消息一出，很多人在臉書官網所發布的消息下面留言。

每則留言都是真誠的、感激的、不捨的。例如有人留言：「謝謝你陪我長大」、「再見了，美代」，這種說法當然是善意的，但是是否考慮到牠願意陪我們嗎？有經過牠的同意嗎？牠願意再見到我們嗎？一隻被捕動物所受到的痛苦- 離開原生地、離開父母兄弟姊妹先生或太太、親朋好友、身體上的傷痛、心靈上的煎熬、一輩子的囚犯生涯、沒有辦法交男/女朋友、不再能組建自己的家庭，如果你是美代，你不會難過嗎？如果你是美代，你還會想再見到人類嗎？

還有人說：「美代一生已圓滿了，謝謝牠來到我們身邊，也讓動物園的大家學習怎麼照顧牠」。「照顧牠」？這種說法有點荒唐，事實是，牠不需要人類的照顧，是壞人把牠抓來，牠逃不走，只能乖乖地接受「照顧」。

還有人留言：「這一切都有愛在成就」、「許多孩子們都很愛妳」、「Love you美代」，這當然也是出自真心，但問題是：什麼是「愛」？如果我們愛美代，一定是尊重對方，不以對方為人類的工具，例如以教育或科研或保育之名而成立動物園，我們一定是讓牠自由，讓牠回到她的親人身邊，回到她的非洲草原，吃非洲的草，而不會把牠關在牢籠裡，這才是「愛」。

一葉知秋。看一看我們的《動物保護法》，對於一些台灣人的雙重道德標準就一目了然。第 1 條：「為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利，特制定本法」。莫非，動物園裡面的動物不是動物？因此，牠們的生命不需要被尊重，否則，人類怎麼能把牠們關起來，要求牠們服從指示，否則就鞭打、讓牠們挨餓？

《動物保護法》第 6 條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。既然任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，又為什麼會有動物園、海生館的存在？在動物園裡面的大象、飛鳥、老虎、獅子、熊、河馬、在海生館裡面的鯨魚，難道不是受到騷擾、虐待和傷害？難道，我們的眼睛瞎了、耳朵聾了，感覺不到那些動物的哭喊和哀求？

當動物園裡面的動物連自由都沒有，其他所謂的動物福利，例如吃得好、更大的活動空間、病痛有獸醫，都是沒有意義的。老子說，道法自然，動物園的存在完全是一種罪過，早早廢掉才是！如果動物園遲遲不關，那麼，作為愛護動物的人們，就不應該再去動物園，去了，就是助長罪惡。