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犬貓生命紀念服務定型化契約範本出爐 違約手續費上限不得逾總價金5%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今天訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本，重點除定義寵物生命紀念的服務內容，並對雙方中途解約的退費規定明確規範，並針對飼主取回骨灰及存放屆期的處理提出解決方案。圖／讀者提供
農業部今天訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本，重點除定義寵物生命紀念的服務內容，並對雙方中途解約的退費規定明確規範，並針對飼主取回骨灰及存放屆期的處理提出解決方案。圖／讀者提供

農業部為輔導寵物產業健全發展，訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本今天出爐，重點除定義寵物生命紀念的服務內容，並對雙方中途解約的退費規定明確規範，並針對飼主取回骨灰及存放屆期的處理提出解決方案，契約範本已提供給縣市政府及業界參用，後續將對業者及民眾加強宣導及推廣。

農業部說，隨著國人飼養寵物比例持續增加，寵物產業蓬勃發展，其身後事的處置也日漸受到重視，但由於近期發生多起寵物生命紀念服務消費爭議，因此訂定「寵物生命紀念服務定型化契約範本」作為相關單位參考之依據。

農業部說，這次的寵物生命紀念定型化契約範本，在簽約注意事項中，加入了業者應協助生前有寵物登記的寵物辦理除戶登記，並就寵物生命紀念服務的普遍項目包含屍體接運、屍體清理、美容、屍體冰存、屍體處理及骨灰處理等5項進行規範，並對中途解約退費情形作出約定，除了實際服務產生的費用外，違約方支付的解約手續費最高上限不得超過總契約價金的5%，以避免消費糾紛。

另寵物生命紀念服務包含骨灰的寄存，屬於寄託物品，因此也在定型化契約範本當中訂定飼主如要取回骨灰之相關規定，最後並就寄存時間屆期或飼主停止繳費時骨灰後續處置方式進行約定。

農業部指出，目前寵物生命紀念業由縣市政府依地方自治管理，後續將請中華民國寵物商業公會全國聯合會及各縣市政府協助向業者及寵物飼主積極宣導此定型化契約範本。

農業部 寵物

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