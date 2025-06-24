奶貓潮來襲 動物之家提醒別急著撿走整窩奶貓…讓好意變遺憾

新北市瑞芳動物之家近期接手民眾「救援」的15隻奶貓，因為剛出生的小貓依賴母乳提供免疫力與營養，貿然帶走飼養存活率堪憂。民眾若發現奶貓、奶狗，請先觀察4至6小時，確定母貓母狗未返巢，再聯繫動物保護防疫單位協助，切勿隨意帶走，避免好意造成遺憾。

新北市動物保護防疫處今天表示，今年5月接獲民眾通報，在路邊拾獲一窩已開眼的奶貓，由瑞芳動物之家派員帶回收容照顧。獸醫檢診除看到跳蚤，並無其他明顯外傷，且每隻都是身體毛髮乾淨，體態豐腴，應有母貓照顧。

動保處提醒民眾，路上遇見整窩奶貓、奶狗時，應牢記「停、看、聽」3原則，也就是先停止接近奶貓和奶狗，避免母貓和母狗發現人類靠近時不出現。接著眼觀四方，看看是否有母貓母狗蹤跡、同時耳聽八方，是否有母貓母狗叫聲，切勿當下沒發現母貓母狗，就誤以為擅自取走。

瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，多數母貓、母狗只是暫時性離巢覓食或避人，一旦人類介入過早撿拾，反而讓奶貓奶狗失去母親照顧的機會。每年春夏季節，瑞芳動物之家都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗，報案者常是因沒有發現母貓母狗在現場直接帶走，再通報動保處接走奶貓。

王嚴緒表示，帶回奶貓奶狗後，除餵食專用配方奶粉哺乳，還需以保溫燈保暖避免失溫，並於哺乳前後以棉布沾溫水輕拭外生殖器與肛門周遭，促進排泄糞尿，也要在適當周齡時給予體內外驅蟲，避免寄生蟲感染及犬貓疫苗注射，促進抗體產生形成保護力，讓奶貓奶狗能順利度過人工飼養的高風險期以降低死亡的發生。