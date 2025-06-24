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奶貓潮來襲 動物之家提醒別急著撿走整窩奶貓…讓好意變遺憾

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳動物之家每年春夏季節，都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗，哺乳前後會用棉布沾溫水，刺激奶貓外生殖器與肛門周遭促進排泄糞、尿。圖／新北動保處提供
新北市瑞芳動物之家每年春夏季節，都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗，哺乳前後會用棉布沾溫水，刺激奶貓外生殖器與肛門周遭促進排泄糞、尿。圖／新北動保處提供

新北市瑞芳動物之家近期接手民眾「救援」的15隻奶貓，因為剛出生的小貓依賴母乳提供免疫力與營養，貿然帶走飼養存活率堪憂。民眾若發現奶貓、奶狗，請先觀察4至6小時，確定母貓母狗未返巢，再聯繫動物保護防疫單位協助，切勿隨意帶走，避免好意造成遺憾。

新北市動物保護防疫處今天表示，今年5月接獲民眾通報，在路邊拾獲一窩已開眼的奶貓，由瑞芳動物之家派員帶回收容照顧。獸醫檢診除看到跳蚤，並無其他明顯外傷，且每隻都是身體毛髮乾淨，體態豐腴，應有母貓照顧。

動保處提醒民眾，路上遇見整窩奶貓、奶狗時，應牢記「停、看、聽」3原則，也就是先停止接近奶貓和奶狗，避免母貓和母狗發現人類靠近時不出現。接著眼觀四方，看看是否有母貓母狗蹤跡、同時耳聽八方，是否有母貓母狗叫聲，切勿當下沒發現母貓母狗，就誤以為擅自取走。

瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，多數母貓、母狗只是暫時性離巢覓食或避人，一旦人類介入過早撿拾，反而讓奶貓奶狗失去母親照顧的機會。每年春夏季節，瑞芳動物之家都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗，報案者常是因沒有發現母貓母狗在現場直接帶走，再通報動保處接走奶貓。

王嚴緒表示，帶回奶貓奶狗後，除餵食專用配方奶粉哺乳，還需以保溫燈保暖避免失溫，並於哺乳前後以棉布沾溫水輕拭外生殖器與肛門周遭，促進排泄糞尿，也要在適當周齡時給予體內外驅蟲，避免寄生蟲感染及犬貓疫苗注射，促進抗體產生形成保護力，讓奶貓奶狗能順利度過人工飼養的高風險期以降低死亡的發生。

新北市動保處呼籲民眾共同營造友善動物城市環境，母貓母狗絕不會隨便拋棄奶貓奶狗，應減少不必要的撿拾行為，讓每一個生命都能在合適的環境中成長。民眾若遇見需救援的動物，可撥打救援專線(02)2959-6353，動保處將隨即派員前往處理。

新北市瑞芳動物之家每年春夏季節，都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗，圖為餵飼哺乳類幼齡動物常用的人工配方奶粉。圖／新北動保處提供
新北市瑞芳動物之家每年春夏季節，都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗，圖為餵飼哺乳類幼齡動物常用的人工配方奶粉。圖／新北動保處提供
新北市瑞芳動物之家每年春夏季節，都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗，並以餵飼哺乳類幼齡動物的奶瓶、奶嘴、刷子等工具餵養。圖／新北動保處提供
新北市瑞芳動物之家每年春夏季節，都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗，並以餵飼哺乳類幼齡動物的奶瓶、奶嘴、刷子等工具餵養。圖／新北動保處提供
奶貓易失溫，飼養上需提供保溫燈照護，周遭環境與設備也要以消毒水消毒，避免感染特定病源。圖／新北動保處提供
奶貓易失溫，飼養上需提供保溫燈照護，周遭環境與設備也要以消毒水消毒，避免感染特定病源。圖／新北動保處提供
新北市瑞芳動物之家每年春夏季節，都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗。人工配方奶分內並無抗體，無法提供保護，僅提供營養、熱量。圖／新北動保處提供
新北市瑞芳動物之家每年春夏季節，都會接獲民眾通報救援奶貓奶狗。人工配方奶分內並無抗體，無法提供保護，僅提供營養、熱量。圖／新北動保處提供
母貓乳汁內有移行抗體可以保護奶貓，避免疫苗補強前的感染。圖／新北動保處提供
母貓乳汁內有移行抗體可以保護奶貓，避免疫苗補強前的感染。圖／新北動保處提供

瑞芳 獸醫 小貓 動物之家

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