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2流浪貓遭束帶綁四肢放紙箱！女子爆前主管稱要掉落河裡 全網心寒

聯合新聞網／ 撰文：李納德
2隻貓咪被人用黑色束帶綁上手腳放入紙箱，前主管聲稱要掉入河裡。（fb圖片）
2隻貓咪被人用黑色束帶綁上手腳放入紙箱，前主管聲稱要掉入河裡。（fb圖片）

這種虐畜手法殘忍得令人髮指！馬來西亞有女子上傳相片，顯2隻貓咪被束帶綁四肢手腳置於紙箱內，照片隨即在網上瘋傳。女子原本任職於鋼鐵廠，平日會餵流浪貓，未料她離職後發現前男主管在WhatsApp動態上傳該照片，稱要將2隻貓掉落河。女子急向前同事查詢，發現男主管將貓交給外勞處理，他們說棄置前有為貓剪開束帶，並且放到快餐店附近而非掉落河，但她尋貓多天不果，向當地傳媒崩潰道：「這些天我每天都在哭。」

2貓被束帶綁腳放紙箱 1隻為幼貓

馬來西亞傳媒報道，當地34歲女網民雷娜（Reynna）在網上發帖尋貓，只見相中2隻貓咪遭黑色束帶綁住四肢手腳放入紙箱，三花母貓正朝拍照者悲鳴，身旁同樣被綁的虎紋貓仍為幼貓。照片在網上瘋傳，6月22日甚至被轉載到香港的社交平台而繼續傳開。

前主管稱要將貓棄置河中

雷娜接受當地傳媒訪問，透露曾在當地一所鋼鐵廠任職，6月19日在WhatsApp見到前公司的人力資源經理，亦即她的前主管更新動態，對方上傳綁貓照片。2隻貓咪是生活在工廠附近的流浪貓，過去她經常餵飼。雷娜見狀馬上聯絡對方，前主管聲稱要將貓咪棄置落河裏。

雷娜求前主管暫時收留貓咪，由於她已經離職，無法馬上趕去工廠，答應一下班就趕去接貓，殊不知再聯絡前主管時，對方說已將貓掉落河。雷娜致電前同事查詢，原來男主管將貓交給1名外籍員工處理，最終棄置到附近一家快餐店旁，該員工聲稱在棄置前已剪開束帶。

尋貓多日不果 女子：我每天都在哭

雷娜連日在棄置地點附近尋找，如果貓咪有解開束帶應會現身，但多日來未見貓蹤，見到照片中母貓的驚恐表情非常痛心，「這些天我每天都在哭」，便在網上發貼文希望有心人協助尋貓，未料到相片會被瘋傳，更有不少熱心網友幫忙，但仍未找到2貓。雷娜已向當地獸醫局投訴，局方有派人到工廠視察，但未對男主管採取行動。

網友：小心報應在你子孫後代

網友群情洶湧，希望原PO透露是哪家工廠。雷娜則相信事件是男主管的個人行為，與老闆無關，所以拒絕透露。網友大罵其前主管，「綁貓咪的人，不會有好下場」、「會有報應」、「還要捆手腳這種禽獸！」、「小心報應在你子孫後代」、「貓只是要兩口飯吃吧了！會吃你多少？？需要這樣虐待他們嗎？」、「祝他每天上班沒精神，每天工作都出錯，每天早上被上司罵，每天被同事排擠，每天沒午餐吃，每天開OT沒補貼，每晚吃不飽，每晚上夜尿睡不好還天天做夢被嚇醒，大便沒紙也沒水，小便漏尿滴褲腳」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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