執勤犬進出公共場合限制多 獸醫：期待比照導盲犬

「身心障礙者權益保障法」第60條規定，導盲犬可以自由出入公共場所、公共建築物、營業場所、大眾運輸工具及其他公共設施，但檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵搜犬等執勤犬至今仍難自由進出公共場合。獸醫表示，執勤犬作為拯救人類生命的存在，期盼未來執勤犬能比照導盲犬自由出入公共場所。

台灣工作犬發展協會理事長關心羚表示，台灣在921大地震之前是沒有搜救犬的，921後大家才發現搜救犬可以讓更多人在天災下有更多的生存可能，但目前只有「身心障礙者權益保障法」讓導盲犬可以自由進出公共場所，但其他執勤犬卻沒有相關法規的授權，因此常看到這些執勤犬在公共場所甚至是政府辦公大樓等被拒絕進出，期盼未來執勤犬都能比照導盲犬出入公共場所，也希望國人可以思考，如果執勤犬是拯救人類生命的朋友，為何出入公共場合還是得被限制？

談到本次政府部門的執勤犬全數納保，關心羚表示，自己在2023年底以台灣工作犬發展協會理事長的身分和農業部「敲門」，希望台灣的執勤犬能從照顧動物的主管機關得到更多幫助，當時農業部次長杜文珍便指示規畫保險，短短2年不到，南山產險便跳出來當保險界的領頭羊，與農業部動物福利科規畫了相關保單。

關心羚透露，曾經有領犬員私下告訴自己，他們很沮喪在自己的夥伴有重大傷害跟疾病時，礙於每年的經費是固定的，然而醫療支出又是突發事件，如果想要給毛夥伴最好的醫療，常常都事與願違，或是要靠外部的捐款、自掏腰包等才能給犬隻有最好的醫療。

關心羚說，執勤犬常常遇到的工作傷害包含中暑、呼吸道與腳部受傷等，醫療支出並不低，然而公部門經費有限，執勤犬納保會讓醫療有更多保障，畢竟執勤犬並不是自己想要成為公務員，在被選擇的情況下，政府確實應給予更多保障和照顧。