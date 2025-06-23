台南竟有12隻未斷奶幼貓遭結紮棄置 民代批：TNVR失控

台南2018年起推動流浪犬貓絕育暫置（TNVR）政策，近期卻有動保團體在永康抓紮奶貓後棄置，導致奶貓死的死、病的病，市議員吳禹寰今質詢時抨擊，TNVR執行失控，連小奶貓都抓紮，根本是變相撲殺。對此，市長黃偉哲除表達不捨外，強調不會為搶結紮績效而虐殺生命。

動保處表示，TNVR目前規定貓犬需4個月齡才能執行，「絕對不會借抓紮之手，行撲殺之實」，且手術皆會由獸醫師執行，依專業判斷個體貓隻當下是否適合，不會貿然進行絕育手術，倘若發現動保團體有違規抓紮，會取消相關補助費用。

吳禹寰說，TNVR立意良善，但不能抓紮無極限，台南4年前就曾發生動保團體抓紮3隻900公克小貓，放回後2隻死亡，當年就有議員要求動保處制定TNVR結紮年齡及體重下限，但最後仍不了了之，導致悲劇一再發生。

吳禹寰指出，近期永康區又傳出有動保團體抓紮12隻小奶貓後放回，其中2隻被路殺，而許多奶貓都有健康問題，最後好在被善心人士救回9隻；經獸醫師檢查，奶貓最輕僅有700公克，有的呼吸道感染嚴重，有的狀況不佳，隔天陸續死了800公克小玳瑁及850公克的小三花。

吳禹寰說，12隻小奶貓至少有3隻貓還未斷奶，貓齡不足1.5個月，甚至無法咬堅硬飼料，但連這種小小奶貓都要抓紮，「是要變相撲殺嗎？」、「獸醫師怎麼下得了刀？」，顯見TNVR執行已失控，市府責無旁貸，要求應嚴懲動保團體及獸醫。

對此，黃偉哲也說，不捨生命的流逝，更不解及痛心獸醫竟可不顧規定結紮奶貓，呼籲動保團體「別為了績效虐殺生命！」。

動保處說明，就現有科學證據，家貓最理想絕育時間為4至5月齡，而對收容所來說，為避免繁殖季節交配行為及意外懷孕，合理絕育時間為4個月齡；超過4個月浪浪不易捕捉，且犬貓約6個月會出現第一次發情，若發情期手術易有大量出血危險性。