汪汪隊立大功 公部門執勤犬率先強制納保明年上路

執勤犬為政府部門所有經訓練或測驗合格的檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵搜犬，執勤犬投入邊境檢疫、毒品緝查、災難搜救、治安維護等高風險工作，為完善政府部門執勤犬照護體系與醫療風險管理，農業部以公私協力模式促成南山產物保險股份有限公司為執勤犬量身打造專屬保險保單，為國內首創執勤犬專屬保險，今年9月將採自願納保，明年元旦後將全面強制納保。

農業部及南山產險今天共同舉辦「守護國家汪汪隊，執勤犬啟動全面納保執勤犬保險啟動記者會」，執勤犬納保項目包含門診、住院及手術費用，並將戰爭及天災等情況自共同不保事項排除，以貼合執勤犬勤務性質需求。

農業部長陳駿季表示，截至今年3月底止，政府部門現役執勤犬計292隻，為保障這群政府部門工作夥伴的健康與福祉，農業部首度結合民間資源，媒合南山產物保險股份有限公司開發執勤犬專屬保單，提供包含醫療及喪葬費用等保障，除因疾病或傷害衍生的門診、住院及手術費用之外，也針對喪葬費用給付保險金，提供執勤犬多項費用保險保障。

陳駿季表示，執勤犬執行的是高度危險的工作，過去並沒有保險制度來確保其動物福利，加上目前也沒有規定執勤犬必須全數納保，因此本次商請南山產物保險公司協助開發保單，執勤犬保險費則由農業部全數支應，目前保費每年約1.3萬元，9月開始啟動自願加保，正式全面納保將於明年元旦上路，民間組織的值勤犬也會研議納保，保費部分希望能走向政府部分補助的做法。

為落實政策推動，農業部修正「政府部門執勤犬照護管理規則」，增訂執勤犬強制納保規定；同時推出「政府部門執勤犬健康福利永續專案」，透過農業淨零資訊網ESG STORE媒合平台機制，鼓勵保險業者參與，促進公私協力模式永續推動。

南山產物保險股份有限公司總經理林宜孝表示，看到公家機關的執勤犬有保險需求，南山產險就善盡社會責任來公私合作，開發出執勤犬的專屬保單，每隻每年無論值勤類別，保費均為1萬3374元，門診每次理賠1200元、住院每次理賠5000元、手術保期內最高理賠4萬元，喪葬則有5000元理賠。