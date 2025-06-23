台中兩警犬光榮退休 分由獸醫師、犬隻訓練師認養

台中市警犬隊的偵爆犬Audi、Ninja在服役多年、屢次執行大型場檢、維安及協助重大活動安全維護任務後，今正式卸下警徽退休，經警犬隊嚴格評估、媒合，兩犬分別由宜蘭、桃園獸醫師、犬隻行為矯正訓練師認養，未來將在充滿愛與照顧的家庭中安享退休生活。

台中市警犬隊表示，德國狼犬Audi今年7歲6個月，性格溫和親人、喜愛撒嬌，因工作表現優異，長年擔任警犬隊重要場檢任務。牠雖擁有狼犬的外型，卻擁有宛如拉布拉多般的親和力，深受隊員喜愛，隊員都笑說Audi是「披著狼皮的撒嬌鬼」。

台中市警犬隊表示，Audi退役後，由居住於宜蘭縣壯圍鄉的張姓獸醫師領養，張是當地知名獸醫院院長，居家空間寬敞，家中更擁有廣達1200坪的綠地草皮，環境得天獨厚，非常適合大型犬隻居住，張也有飼養大型犬隻的經驗，對於犬隻的醫療照護更是專業。

另隻退役的比利時狼犬Ninja，目前8歲，表看似兇猛，但其實在帥氣的外表下，擁有一顆溫柔的內心，Ninja退役後，將由居住於桃園市大溪區的陳姓市民認養，陳擔任犬隻行為矯正訓練師，具備豐富的飼養和訓練經驗。