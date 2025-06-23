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等了2年值得！桃園翠鳥復育傳捷報 3幼鳥成功離巢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
經過桃園野鳥學會與桃市府團隊2年努力，翠鳥成功在桃園大湳森林公園人工土堤築巢繁殖。圖／取自蘇俊賓臉書
經過桃園野鳥學會與桃市府團隊2年努力，翠鳥成功在桃園大湳森林公園人工土堤築巢繁殖。圖／取自蘇俊賓臉書

經過2年努力，桃園大湳森林公園翠鳥復育傳來捷報。在桃園野鳥學會與市府團隊合作下，翠鳥成功在人工土堤築巢繁殖，至少3隻幼鳥順利離巢並開始學習捕食技巧，彌補去年因天敵干擾而失敗的遺憾，為桃園的生物多樣性保育寫下重要里程碑。

副市長蘇俊賓表示，桃園野鳥學會前年起陸續觀察到大湳森林公園有翠鳥活動，像是發現鄰近溪流的公翠鳥開始密集在中央生態池覓食活動，還有母翠鳥出現在水池邊，認為翠鳥很有可能會在公園繁殖；考量翠鳥習性喜歡在山壁築巢，鳥會建議在池邊設置人工土堤，提供適合的繁殖環境。

蘇俊賓說，市府工務局團隊隨即與時間賽跑，完成人工土堤施作，令人驚喜的是，一周後便觀察到翠鳥交配，並開始在土堤上築巢；雖然最後疑似被蛇類吞卵，留有遺憾，但他認為「只要環境是對的，翠鳥在土堤上築巢是早晚的事情，我們不要太氣餒。」

蘇俊賓說，今年4月，翠鳥再次於新的土堤挖洞築巢、產卵與孵育，有了去年經驗，大家雖然不敢太樂觀，但還是小心翼翼地守護與觀察。終於在6月11日，桃園野鳥學會觀察到公翠鳥已開始引導幼鳥離巢，並練習衝水捕食技巧。

本次至少育出3隻小翠鳥，分別取名為「湳堤1號、湳堤2號、湳堤3號」，蘇俊賓強調，復育成果的關鍵，在於持續營造適合野生動物的棲息環境，也再次印證「只要環境是對的，翠鳥在土堤上築巢，是早晚的事情。」他也將大湳翠鳥孵育過程畫成明信片紀錄。

貼文一出，網友紛紛表示「畫的好傳神」、「這邊每天都有大砲在等待」、「感謝副市長及工務局同仁的努力」。桃園野鳥學會也分享蘇俊賓的圖文寫道：「謝謝副市長幫忙打造翠鳥繁殖土堤。環境對了，該有的生命就會來到！」

經過桃園野鳥學會與桃市府團隊2年努力，翠鳥成功在桃園大湳森林公園人工土堤築巢繁殖。副市長蘇俊賓也將大湳翠鳥孵育過程畫成明信片紀錄。圖／取自蘇俊賓臉書
經過桃園野鳥學會與桃市府團隊2年努力，翠鳥成功在桃園大湳森林公園人工土堤築巢繁殖。副市長蘇俊賓也將大湳翠鳥孵育過程畫成明信片紀錄。圖／取自蘇俊賓臉書

野鳥 蘇俊賓 桃園

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