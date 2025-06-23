SOS！苗栗市獨角仙基地快要滅絕 公所宣導：愛牠不要捉牠

苗栗市獨角仙復育基地近來獨角仙現蹤，有市民投書公所一堆沒有素質民眾捕捉，基地快要滅絕了，市公所將加強宣導，獨角仙是公共財，愛牠就不要捉牠，受護永續生態。

苗銅（苗栗銅鑼）自行車道5.4公里處光蠟樹，每年夏天都吸引大批獨角仙棲息覓食繁殖，公所2021年打造復育基地，設置「獨角仙的一生」、「獨角仙的生活史」解說牌，最近市公所「市政建言」發出SOS，指出復育基地快要滅絕了。

建言表示一堆沒有素質民眾在基地捕捉獨角仙，希望市公所加強宣導，公所人員證實，尤其是傍晚時分，獨角仙活動的高峰期，甚至大人帶著小孩濫捕，成了最壞的示範。

公所指出，獨角仙是一般野生動物，捕捉並沒有罰則，公所在功維敘南口大草原種植光蠟，也有獨角仙的蹤影，道德勸說愛牠不要捉牠，留牠在自然環境，觀察不騷擾牠，才是正面生態教育，如果要飼養，專賣店有人工繁殖獨角仙供選擇。