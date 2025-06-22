流放2000隻稚鱟 水試所馴化野生鱟寫世界紀錄

6月20日為「國際鱟保育日」，農業部水產試驗所於澎湖縣湖西鄉放流2000隻人工培育的三棘鱟稚鱟，期望為保育行動注入新動力，增裕其野外族群資源。值得一提的是，水試所澎湖漁業生物研究中心成功建立野生鱟的馴化、自然產卵及育苗等關鍵技術，寫下蓄養達16齡的世界紀錄。

水試所表示，三棘鱟（Tachypleus tridentatus）又稱為中華鱟，已在地球上生存4億年以上，素有「活化石」之稱，其藍色血液含有可檢測細菌內毒素的特殊成分，具有高度醫療價值。然而由於長期受到人為捕撈壓力及棲地環境破壞影響，族群數量銳減，國際自然保育聯盟（IUCN）已於2019年將其列為瀕危（Endangered）物種。

水試所澎湖漁業生物研究中心助理研究員蘇柏維表示，目前金門縣與連江縣已明文禁止採捕三棘鱟，澎湖縣政府亦於2022年公告，除非經核准用於學術研究、教育文化或資源調查等特定目的，全年禁止採捕。

蘇柏維說，三棘鱟主要棲息於淺海砂質底海域，成年雌鱟的體型通常大於雄鱟，雄鱟經常會趴伏在雌鱟的背甲上，形成獨特的連體景象，因此在民間又被稱為「夫妻魚」或「鴛鴦魚」。如同其他甲殼類生物，鱟在成長過程中必需經歷多次脫殻，每脫殻1次增加1齡。

研究指出，雄鱟約需經13年脫殼16次，雌鱟則需耗費14年脫殼17次才能達到性成熟，其漫長的生長周期更凸顯了保育的重要性。

蘇柏維表示，水試所澎湖漁業生物研究中心長期致力三棘鱟的保育及繁養殖研究，不僅成功建立野生鱟的馴化、自然產卵及育苗等關鍵技術，更寫下蓄養達16齡的世界紀錄，展現其在保育研究上的卓越成果。2006年起，研究中心開始持續推動稚鱟野外放流工作，每年將人工培育的1至3齡稚鱟釋放至適合的棲地，以補充自然族群。

蘇柏維說，除了透過人工培育與棲地放流計畫來增裕野外族群數量，也積極結合社區、宗教團體與保育單位力量，共同推廣環境教育，擴大公民的參與，以讓更多民眾了解三棘鱟的生態價值與保育的重要性，攜手為這個珍貴的海洋生物建構永續未來。