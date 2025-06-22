毒蛇血清用罄？生態工作者：血清用完和太多人被咬無直接關聯

國內每年約有近千人遭到毒蛇咬傷，尤其夏季為蛇類活動的旺季，日前有急診醫師在臉書發文指出，3天內就碰到2名患者遭龜殼花咬傷，已經把蛇毒血清用完。此外，甚至民眾將毒蛇變多歸咎「保育過度」的錯誤認知。生態工作者表示，血清用完和太多人被咬並沒有直接關聯，而是血清製作困難還有保存期限，因此無法每間醫院都同時儲備大量庫存。

生態工作者、前台中市野生動物保育學會志工黃唯哲表示，龜殼花一直以來都廣泛分布在全台灣低海拔地區，跟保育過度無關，在台灣如今高度開發的狀態下，人類與蛇類活動區域高度重疊，即使是市區也很有可能遭遇蛇類，唯有認清「蛇類就存在於我們周遭」，並對自己身邊的環境保持警惕，才能有效的避免衝突。

黃唯哲進一步指出，「血清用完」和「太多人被咬」沒有什麼太大關係，而是血清製作困難還有保存期限，加上血清的製作過程相當複雜，也因為血清是限量資源，因此無法每間醫院都同時儲備大量庫存，通常會視地區的風險進行分配，而不是每間醫院都備一大堆，在台灣的醫療密度下，其實大多數被蛇咬到的人都能很快的得到救治，不需要因為新聞提到「一家醫院」血清庫存用完，就覺得恐慌。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋表示，沒有那麼容易就能得出毒蛇到底有沒有變多的結論，這需要長期系統性記錄，但地方醫院庫存低屬合理情況，因為血清也會過期，平時使用機率也不高，碰巧2個人被就把血清消耗光，也是沒辦法的事。

游崇瑋強調，血清消耗完後醫院還是可以再申請，所以沒有真正「被用完」的時候，如果醫院醫師覺得庫存太少，也可以增量，但以往並沒增量，某個程度也可以推測醫生並沒有覺得過去毒蛇咬傷案例變多。