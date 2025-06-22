掏巢危機／掏巢慣犯無本生意 專挑非保育類下手

巨嘴鴉、大赤鼯鼠等野生動物面臨掏巢危機，動手的獵人經驗豐富，找到築巢樹洞後，會在樹幹打釘梯為記，繁殖期定期巡視並反覆掏巢，專挑非保育類下手，以免被盯上。生態攝影師萬俊明曾在台南西拉雅山區，發現十多處被打釘梯的樹，顯見掏巢歪風盛行。

野鳥學會理事李璟泓說，野生動物巢穴隱密，獵人多具備攀樹、獵捕等專業技能，才能找到，甚至精通野生動物保育法，專挑非保育類動物下手，避免被政府或保育團體關注，對生態的衝擊反而被忽略。

巨嘴鴉巢穴多位於高大樹木的隱密處，鼯鼠則在樹洞築巢，獵人很會找樹洞，找到築巢點後，就在樹幹打上釘梯，除了方便識別，等到繁殖季節就固定去巡視，爬釘梯上樹，一旦發現幼雛就掏走販售。

農委會生多所動物組長張仕緯說，大赤鼯鼠分布在低海拔到海拔二千公尺闊葉林，白面鼯鼠在海拔一千到三千公尺，利用樹洞築巢育幼，鼯鼠經常重複使用隱密的巢穴，一旦不肖人士鎖定巢位，反覆掏走幼獸不費吹灰之力。

王姓保育人士說，野生動物交易有特殊管道，若非熟客或獵人很難買到，野生動物「進貨」後很快就賣掉，像白面鼯鼠幼獸每隻一萬五、大赤鼯鼠幼獸每隻四千元；即使具執法權的保七總隊若沒具體證據，也不能任意搜索。

保育人士說，巨嘴鴉飼主多聲稱合法繁殖，但初代巨嘴鴉肯定是掏巢盜來的，否則巢穴離地面十公尺以上，雛鳥摔落非死即傷，哪可能有那麼多幼鳥，剛好被撿起來飼養。

第一線執法人員說，網路上飼養交流社群常見烏鴉、鼯鼠等影像，從數量、環境推測，幾乎是掏巢取得，留言也不乏詢價，雙方再透過私訊議價、交易；單憑照片無法取締，即使查到當事人，多聲稱撿到的、人家送的，無具體事證，難以開單舉發。