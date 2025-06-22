聽新聞
0:00 / 0:00

掏巢危機／發現野生動物幼體落單 先別急著介入

聯合報／ 記者賴香珊江良誠簡慧珍／連線報導

不肖獵人掏巢帶走雛鳥或幼獸，常宣稱在野外撿到的。若碰上落單的野生動物幼體，該怎麼辦？專家表示，不要急著想救，先確認是否真的需要救援，有的動物爸媽在附近看望，或者會定期回巢穴，任意動手反而像綁架，建議找專業單位評估。

四到八月是鳥類繁殖季，在野外或都會區綠地常有幼雛落單，不少人發現後愛心爆棚，將幼鳥帶離現場或餵食飼料，反而害得鳥兒骨肉分離。北市動保處曾獲報，有台灣藍鵲幼鳥掉落人行道，救援人員到場時，發現親鳥在樹枝上觀察，幸好幼鳥沒被帶走。

玉山國家公園塔塔加大鐵杉附近，去年初有落單的小山羌頻頻鳴叫，身上還有斑點，仍在哺乳期，彷彿走失落單，大批遊客包圍拍照，玉管處發現時離勸遊客，讓小山羌留在原地等候母山羌，隔天卻凍死；推測是幼羌留有人類氣味，導致母山羌不敢靠近。

農業部生多所動物組長張仕緯提醒，民眾看到野生動物幼獸落單不要圍觀，或急著想救牠，若把毋須救援的野生動物帶走，未來恐難以返回野外；當遇到幼獸、幼雛落單或動物受傷，建議打電話給當地農業局處或野生動物急救單位，描述狀況，由專業人員判斷後續行動。

動物

延伸閱讀

非法越南狗肉販售集團頭份倉庫曝光 查扣800公斤肉品

查獲獵具！雪霸國家公園台灣黑熊中「山豬吊」陷阱 將以刑案偵辦

重慶飯店推「小熊貓叫早」服務 1晚房價3000元 翻車了

台灣藍鵲育雛期 今年已接獲通報9件藍鵲育雛襲擊行人案

相關新聞

掏巢危機／巨嘴鴉寶寶遭擄 掏巢者光明正大上網賣

日本知名動漫中，鬼殺隊成員透過「鎹鴉」傳遞訊息，人鳥互動密切，帶起烏鴉飼養巢。有獵人瞄準商機，從野生巢穴中掏走巨嘴鴉幼雛...

掏巢危機／掏巢慣犯無本生意 專挑非保育類下手

巨嘴鴉、大赤鼯鼠等野生動物面臨掏巢危機，動手的獵人經驗豐富，找到築巢樹洞後，會在樹幹打釘梯為記，繁殖期定期巡視並反覆掏巢...

廣角鏡／動物園「消暑大作戰」

炎炎夏日，台北市立動物園也展開「消暑大作戰」。亞洲象「友信」和「友愷」常到水池中玩水，連潛水專用的「呼吸管」象鼻也一起泡...

掏巢危機／發現野生動物幼體落單 先別急著介入

不肖獵人掏巢帶走雛鳥或幼獸，常宣稱在野外撿到的。若碰上落單的野生動物幼體，該怎麼辦？專家表示，不要急著想救，先確認是否真...

掏巢危機／私養野生動物又棄養 恐釀公衛災難

今年三月底，農業部生物多樣性研究所獲報，南投鹿谷鳳凰谷有三隻大赤鼯鼠遭棄養，野生動物急救站判斷是掏巢所得，未來能否野放？...

掏巢危機／買賣野生動物執法者罰不到 保育團體批卸責

掏巢危害野生動物生態，卻幾無開罰案例。保育團體表示，像鼯鼠、巨嘴鴉等市場寵兒，在台灣皆無合法的繁殖商，無論是第一手取得或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。