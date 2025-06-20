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柯爾鴨準備洗澡卻突振翅跳樓逃家 動保員：勿忽略其飛行能力

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
飼主林小姐非常高興找到自家寵物。圖／新北市動保處提供
飼主林小姐非常高興找到自家寵物。圖／新北市動保處提供

近年興起飼養柯爾鴨風潮，新北市動保處日前接獲通報，有民眾在永和中正路超商門口發現1隻柯爾鴨，飼主林小姐表示，以為柯爾鴨不會落跑，動保處提醒，柯爾鴨擁有很好的飛行能力，稍不留意就會逃家走失，建議注射晶片或是套上腳環。

林小姐表示，她飼養3個月大的柯爾公鴨，平常主要活動範圍都在自家5樓陽台，常陪伴她四處玩耍，原本以為寵物鴨不可能跳離陽台，怎知走失當日，她打算為柯爾鴨洗澡，一不留神未注意，牠就從五樓陽台瞬間鑽出護欄縫隙，振翅高飛不見蹤影，立即下樓尋找也未見蹤影。

動保員程沛宏表示，柯爾鴨英文為call duck，又被稱為可達鴨，體型嬌小約570至680公克左右重量，羽色雪白頗似玩具，性格溫順、愛黏人又愛乾淨愛玩水，會自己清理羽毛及汙垢，智力比狗高，這品種鴨原產於歐洲荷蘭的家鴨，因其叫聲獨特，原本多作為狩獵誘餌，近年因可愛的外型，成為備受歡迎人氣觀賞類寵物。

程沛宏表示，由於繁殖力低，育成難度大，市面上1隻成鴨價格高達約1萬元，號稱鴨界的LV。小巧可愛的牠模樣很療癒，因為腳易受傷，地板不能過硬，須有軟墊。柯爾鴨飼主常不了解牠們習性，以為牠們像肉鴨一樣只會走不會飛，而忽略牠們原作狩獵誘餌，擁有很好的飛行能力，稍不留意就容易逃家走失。近來家中寵物突受驚嚇奔逃迷失時有耳聞。

新北市動保處表示，防止家中寵物鳥禽不慎走失，民眾可於上班時間至新北市各區動物之家或至住家附近動物醫院注射晶片，可協助辨識身分物歸原主。寵物鳥禽皆無法在野外生存，若攜帶外出時，未置入提籠做好防護措施，依新北市動物保護自治條例第20條，開罰3千元至1萬5千元。

當日好心民眾拾獲柯爾鴨。圖／新北市動保處提供
當日好心民眾拾獲柯爾鴨。圖／新北市動保處提供
柯爾鴨萌樣討人喜愛，成為新網紅寵物。圖／新北市動保處提供
柯爾鴨萌樣討人喜愛，成為新網紅寵物。圖／新北市動保處提供

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