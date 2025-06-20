柯爾鴨準備洗澡卻突振翅跳樓逃家 動保員：勿忽略其飛行能力

近年興起飼養柯爾鴨風潮，新北市動保處日前接獲通報，有民眾在永和中正路超商門口發現1隻柯爾鴨，飼主林小姐表示，以為柯爾鴨不會落跑，動保處提醒，柯爾鴨擁有很好的飛行能力，稍不留意就會逃家走失，建議注射晶片或是套上腳環。

林小姐表示，她飼養3個月大的柯爾公鴨，平常主要活動範圍都在自家5樓陽台，常陪伴她四處玩耍，原本以為寵物鴨不可能跳離陽台，怎知走失當日，她打算為柯爾鴨洗澡，一不留神未注意，牠就從五樓陽台瞬間鑽出護欄縫隙，振翅高飛不見蹤影，立即下樓尋找也未見蹤影。

動保員程沛宏表示，柯爾鴨英文為call duck，又被稱為可達鴨，體型嬌小約570至680公克左右重量，羽色雪白頗似玩具，性格溫順、愛黏人又愛乾淨愛玩水，會自己清理羽毛及汙垢，智力比狗高，這品種鴨原產於歐洲荷蘭的家鴨，因其叫聲獨特，原本多作為狩獵誘餌，近年因可愛的外型，成為備受歡迎人氣觀賞類寵物。

程沛宏表示，由於繁殖力低，育成難度大，市面上1隻成鴨價格高達約1萬元，號稱鴨界的LV。小巧可愛的牠模樣很療癒，因為腳易受傷，地板不能過硬，須有軟墊。柯爾鴨飼主常不了解牠們習性，以為牠們像肉鴨一樣只會走不會飛，而忽略牠們原作狩獵誘餌，擁有很好的飛行能力，稍不留意就容易逃家走失。近來家中寵物突受驚嚇奔逃迷失時有耳聞。