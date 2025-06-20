不用到貓咖啡廳！台北動物之家貓舍改造 可近距離和貓貓互動

台北市內湖的動物之家中繼園區，收容了370隻貓咪，由於數量多、活動空間需要增加，動保處著手改造2間貓舍，並移除鐵籠、增加跳台及躲藏空間，讓適應環境入住的貓咪，可以近距離與民眾互動機會。

動保處表示，民國111年5月開始動物之家改建，截至今年五月底，已有370隻貓咪收容在內湖安樂街191號的中繼園區。由於貓咪活動空間需要增加，為此，以移除鐵籠、增加跳台及躲藏空間等元素，著手改造2間貓舍。

動保處介紹，改造後的貓舍每間最多可收容約44隻貓咪，部分貓咪仍住在貓籠中適應環境，由志工每日觀察行為與陪伴照護。貓籠外則規畫為開放式互動區，目前約有20隻經過志工配辦的貓咪入住，能夠穩定適合與民眾近距離互動。

動保處也說，為營造符合貓咪天性的生活環境，互動區域內設置多層跳台、貓抓板與躲藏空間，提供貓咪自由探索、攀爬與休憩的多元行為需求，進一步提升動物福祉與貓咪互動意願。

動保處每天也會安排志工駐區服務，引導參觀民眾於進入前完成手部清潔與消毒，並提供鞋套或拖鞋更換，降低病源傳播風險，守護貓咪健康。

為鼓勵市民來到動物之家參觀與認養動物，動保處也提供許多措施，包含設有「動物認養便民服務計程車」，提供免費短程接駁服務，凡兩人同行參訪或當日完成認養，即可預約園區與捷運南港展覽館站、南港站及東湖站的雙向接送。