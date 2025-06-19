台北動物園歲修10天 棕熊「小喬」術後元氣滿滿等28日開園再見

台北市立動物園年度休園昨起至6月27日共10天歲修，全園緊鑼密鼓地補強及更新動物的室內外活動環境，動物們不受影響地悠閒午休。今天是休園第2天，園方分享動物們的日常，也透露棕熊「小喬」術後元氣十足，歡迎大家28日開園為牠打氣。

動物園說，同仁們昨天一早就開始進行園區內的大小工程與設施維護，包含樹木修剪、環境及植栽整理、動物活動場設施更新、排水溝清淤疏通、地坪道路維護、休憩設施修繕等。

園方提到，全園忙碌不已的同時，園區的其他動物們相較顯得悠閒，想睡就睡、想玩水就玩水，還不時有機會獲得園區整理植栽後的「加菜」枝葉。

大家關心的棕熊「小喬」3月接受腫瘤移除手術後，動物園今表示，在照養團隊細心照顧之下，術後輔以強化食譜，特別增添海水魚、魚油、犬科肉條等額外增量牠的蛋白質跟脂肪食物來源，也補充維他命E等強化免疫力。牠前陣子開始到戶外活動，自在地睡午覺、挖洞、玩水，顯得元氣十足。