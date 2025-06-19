棕熊「小喬」開刀摘腫瘤 北市動物園：恢復元氣28日後見

台北市立動物園高齡棕熊「小喬」3月底動手術摘除惡性腫瘤，園方今天表示，經過近3個月的休養，「小喬」已開始到戶外活動、挖洞、玩水，歡迎民眾6月28日後與牠相見。

「小喬」在2006年因遭馬戲團棄養，被政府沒入並收容至台北市立動物園內。估計至少24歲的牠在2年前罹患乳癌，因此動手術摘除。園方今年3月發現腫瘤復發、轉移且伴隨破裂情形，緊急在3月24日開刀治療。

動物園今天在臉書發文表示，術後為強化「小喬」的身心健康，照養團隊在食譜上特別下功夫，增加海水魚、魚油、犬科肉條等額外蛋白質跟脂肪來源，同時補充維他命幫助提升免疫力，近3個月來觀察到牠的活動力與食慾都在逐漸回升。

動物園指出，「小喬」近期已開始到戶外睡午覺及活動，可以元氣十足地挖洞、玩水，邀請民眾在28日開園後造訪溫帶動物區，替牠加油打氣。

動物園昨天啟動為期10天的年度總體修繕作業，期間不對外開放。園方表示，相較於忙著整理環境、修繕設施的員工，動物們非常悠哉，三不五時還可以獲得被修剪下來的植栽「加菜」。