影／搶屎大打出手！ 奧萬大「甲蟲糞戰」難得畫面曝光

南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區生態資源豐富，入夏後蟲獸活躍，園區人員近日發現有「聖甲蟲」之稱的蜣螂，也就是「糞金龜」，且2隻糞金龜竟為了推糞大打出手，為此特別拍攝記錄，今也將「聖甲蟲糞戰」的影片分享上網，畫面難得。

奧萬大海拔高度約1200公尺，位居中海拔山區，年均溫介於19至22度間，四季風情各具特色，大自然幾近未受汙染，擁有豐富的活氧、負離子與森林芬多精，還能聆聽溪流潺潺，入夏後氣候涼爽，草木、蟲魚鳥獸很是活躍，生態資源豐沛。

近期奧萬大人員在園區內發現2隻蜣螂，也就是主要以動物糞便為食，還喜歡把動物的糞便滾成球狀，眾人口中俗稱的「糞金龜」；不過，蜣螂在古埃及被視為神聖動物，曾見於壁畫或做成護身符等，現在則常在電影出現被稱為是「聖甲蟲」。

而這2隻蜣螂被發現時，正為了一團已滾成球狀的糞便大打出手，過程也被園區人員拍攝記錄，今更放上臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁，與民眾分享「聖甲蟲糞戰」的難得畫面，同時貼文科普，糞金龜推大便是為了尋找食物和繁衍後代。