【動物冷知識】冷到縮腦、熱到縮身！動物界最強「生存縮小術」曝光

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎?食物不夠吃的時候，海鬣蜥就會開始吃要記得骨頭！？

今天我們一起來看三個有趣的動物縮小冷知識吧！

聖嬰現象是一種氣候模式，會導致東太平洋的海水異常升溫，進而擾亂全球氣候。這種現象每隔幾年發生一次，一次可能持續數月甚至超過一年。

當聖嬰來襲時，海水升溫會讓海藻大量減少，對只吃海藻維生的海鬣蜥造成嚴重打擊。為了熬過食物短缺的時期，他們有一項獨門絕技——不只體重會減輕，連身長都會縮短！

有些個體的體長最多可縮短 20%，甚至連骨頭也會跟著縮小約 10%。科學家推測，他們可能會吸收自身骨骼中的礦物質當作能量來源，就像是在吃自己的「備用糧」。

等到聖嬰現象結束、海藻回歸，海鬣蜥也能重新長回原來的體型——從縮骨功回到正常身材，可說是身體柔軟度與生存智慧的極致展現！

當秋天轉為寒冬，為了應付食物短缺，鼩鼱也使出他們的獨門絕技：縮小自己的腦袋！

在寒冷的季節裡，鼩鼱的體重會減輕大約五分之一，藉此降低能量消耗。而其中最驚人的是——牠們的腦袋（包括顱骨和大腦）竟然能縮小 15–20%！

雖然腦袋變小不代表變笨（智商並不直接跟體積掛鉤），但這顆迷你腦袋確實讓他們在冬天行動起來更慢、反應更遲鈍。等到春天回暖，他們的腦袋會再長回來，不過也只恢復大約 10% 而已。

由於鼩鼱的壽命通常只有兩年左右，這也代表——年老的鼩鼱腦袋，可能鼩鼱少年時還要小一圈！

海洋熱浪是指某一海域的水溫，長時間高於該季節的平均溫度。這種現象可能帶來劇烈衝擊，例如：珊瑚白化、海星染上消耗性疾病、大量海洋生物死亡，甚至爆發有害藻華。

與陸地上的熱浪不同，海洋熱浪的規模可以覆蓋數百萬平方公里，而且持續時間從數週到數月，甚至長達數年都不誇張。

而在這樣嚴苛的環境下，小丑魚發展出一套生存絕技：縮小自己！

雖然科學家還不完全了解他們是如何變小的，但研究顯示，體型縮小後的小丑魚食量變少了，不僅能節省能量，還能在海葵裡住得更舒服——空間變大了，宛如升級套房！

面對高溫壓力，變小反而成為生存關鍵，也讓小丑魚在海洋熱浪下多了一分活下去的機會。

參考資料：1、2、3