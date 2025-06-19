可憐幼貓丟台86高架道等死 好心清潔隊聽到及時救回

一隻剛滿月的幼貓日前被人丟在台86線台南高架道路上，上下班時間車流不斷，小貓嚇到跳上護欄呼叫。剛好下班的歸仁清潔隊員聽到，抬頭看到幼貓在高架道護欄哭喊，開車半個多小時上車水馬龍的高架道及時救回。

小貓被清潔隊員救回以後交給當地中途之家暫時收容，獸醫檢查略顯瘦弱的小貓有腹瀉現象、寄生蟲，正在治療預計很快就會康復無大礙，大難不死的小貓將開放民眾認養。

動保人士感謝高架道下方不遠處台南市環保局歸仁清潔隊的兩名隊員很有愛心，下班還願意花時間幫忙拯救小生命，值得表揚。

市府動保處則表示，「棄養」可處3到15萬元罰款，不過要先排除母貓在高架道路生小貓，或者小貓自己上高架道、必須證明有人丟棄才可能追究處罰。