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黑到很嚇人…1隻墨西哥黑王蛇蹓出被拾獲

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮昨天有民眾拾獲一隻墨西哥黑王蛇，屬常見的寵物蛇，動防所先提供飼主認領，如果飼主逾期未認領，預定27日開放認養。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣鹿港鎮昨天有民眾拾獲一隻墨西哥黑王蛇，屬常見的寵物蛇，動防所先提供飼主認領，如果飼主逾期未認領，預定27日開放認養。圖／彰化縣動防所提供

蛇年到，彰化縣鹿港鎮昨天有民眾拾獲一隻細長的黑蛇，經送到彰化縣動物防疫所，確認是墨西哥黑王蛇，屬常見的寵物蛇，疑似逸出被拾獲，動防所先提供飼主認領，如果飼主逾期未認領，預定27日開放認養。

動防所人員表示，這隻墨西哥黑王蛇黑漆漆色澤，看似很恐怖，但其實無毒，牠長約50公分，蜷曲蛇體約一個成人手掌大，很溫馴可愛，是常見的寵物蛇。

動防所表示，據資料顯示，墨西哥黑王蛇成蛇可達1.2至1.8公尺，這隻被拾獲的墨西哥黑王蛇應該還是幼蛇，目前市價約5000多元。

動防所表示，這隻墨西哥黑王蛇是鹿港某社區被拾獲，疑從飼主處逸出，飼主可能就在附近，動防所現已提供飼主認領，如果逾時7日未認領，預定本月27日開放認養。

彰化縣鹿港鎮昨天有民眾拾獲一隻墨西哥黑王蛇，屬常見的寵物蛇，動防所先提供飼主認領，如果飼主逾期未認領，預定27日開放認養。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣鹿港鎮昨天有民眾拾獲一隻墨西哥黑王蛇，屬常見的寵物蛇，動防所先提供飼主認領，如果飼主逾期未認領，預定27日開放認養。圖／彰化縣動防所提供

蛇年 墨西哥

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