黑到很嚇人…1隻墨西哥黑王蛇蹓出被拾獲

蛇年到，彰化縣鹿港鎮昨天有民眾拾獲一隻細長的黑蛇，經送到彰化縣動物防疫所，確認是墨西哥黑王蛇，屬常見的寵物蛇，疑似逸出被拾獲，動防所先提供飼主認領，如果飼主逾期未認領，預定27日開放認養。

動防所人員表示，這隻墨西哥黑王蛇黑漆漆色澤，看似很恐怖，但其實無毒，牠長約50公分，蜷曲蛇體約一個成人手掌大，很溫馴可愛，是常見的寵物蛇。

動防所表示，據資料顯示，墨西哥黑王蛇成蛇可達1.2至1.8公尺，這隻被拾獲的墨西哥黑王蛇應該還是幼蛇，目前市價約5000多元。