黑到很嚇人…1隻墨西哥黑王蛇蹓出被拾獲
蛇年到，彰化縣鹿港鎮昨天有民眾拾獲一隻細長的黑蛇，經送到彰化縣動物防疫所，確認是墨西哥黑王蛇，屬常見的寵物蛇，疑似逸出被拾獲，動防所先提供飼主認領，如果飼主逾期未認領，預定27日開放認養。
動防所人員表示，這隻墨西哥黑王蛇黑漆漆色澤，看似很恐怖，但其實無毒，牠長約50公分，蜷曲蛇體約一個成人手掌大，很溫馴可愛，是常見的寵物蛇。
動防所表示，據資料顯示，墨西哥黑王蛇成蛇可達1.2至1.8公尺，這隻被拾獲的墨西哥黑王蛇應該還是幼蛇，目前市價約5000多元。
動防所表示，這隻墨西哥黑王蛇是鹿港某社區被拾獲，疑從飼主處逸出，飼主可能就在附近，動防所現已提供飼主認領，如果逾時7日未認領，預定本月27日開放認養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言