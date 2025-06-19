南極冰層大量融化 近50年海豹數量遽降

南極群島冰層急速融化，海豹族群面臨生存危機！英國南極調查局長期監測指出，自1970年代以來威德爾海豹、南極海狗的數量有明顯下降，而南象鼻海豹數量則大致維持不變。對此，該研究強調「長期生態監測」的重要性，並提供氣候變遷影響海豹生存的重要證據。

亞南極海豹減少中

《衛報》報導，英國南極調查局 (BAS) 自1970年代以來長期監測亞南極群島海豹族群，尤其關注西格尼島上三種不同海豹物種：威德爾海豹、南極海狗和南象鼻海豹。追蹤結果表明，隨著周圍冰層大量融化，亞南極群島海豹數量正在急劇下降。

據報導，研究團隊利用1982年的衛星記錄，將海冰濃度的年度變化與自1977年以來的海豹族群數量進行比較，並採納1998年至2014年期間長期暖化和暫時冷卻時期的50年數據，以全面了解海豹族群如何應對不斷變化的冰層。

研究發現，依賴穩定冰層休息、繁殖和覓食的威德爾海豹數量自1977年以來下降了54%，而在陸地上繁殖但受到食物鏈變化影響的南極海狗數量也下降了47%。然而，南象鼻海豹數量維持相似趨勢，並未出現長期明顯的下降。

長期生態監測

《Science X》報導，該研究強調「長期生態監測」的重要性，尤其許多環境對動物的影響需要幾十年才能真正驗證，並揭示更廣泛的生態系統風險，而氣候變遷對南極食物網的干預也令人深感擔憂。

英國南極科學院研究員鄧恩表示，自1960年代狩獵禁令頒布以來，人們見證了亞南極群島海豹數量數量的反彈，而該研究得以窺探南極洲一片小區域正在發生的變化，並有可靠的長期數據來證實氣候變遷的災害。

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