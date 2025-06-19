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黑熊受困「山豬吊」左前肢外傷！雪管處急救援查緝非法狩獵

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處今年在雪山登山口等地派駐巡查員，加強黑熊安全宣導工作。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處今年在雪山登山口等地派駐巡查員，加強黑熊安全宣導工作。圖／雪霸國家公園管理處提供

一隻台灣黑熊6月17日在雪霸國家公園武陵山莊，被發現中山吊陷阱，造成左前肢有外傷，警方進一步追緝非法設置山豬吊者，雪霸國家公園管理處、林業保育署今天上山地毯式技索清除山豬吊等非法獵具。

雪霸國家公園17日下午接獲通報，巡護員在武陵山莊附近，林保署中部分署林山工作站的保育站舊園路上方約800公尺處，發現黑熊受困在山豬吊陷阱中，雪管處立即會同農業部生物多樣性研究所、林保署，並與保安警察第七總隊第五大隊趕到，獸醫師初步檢查黑熊左前有外傷，目前已送往該研究所收容，進行進一步的健康評估。

警方調閱附近監視器，追查非法設置山豬吊狩獵行為，雪管處、林保署6人今天上山，現場附近區域地毯式搜索，清除潛在的危險因子及陷阱，雪管處強調，國家公園內嚴格禁止任何形式的狩獵行為，無論是設置陷阱或使用獵具，尤其是山豬吊等工具，均不被允許，依國家公園法第13條及野生動物保育法第18條，違者將處1年以下徒刑、拘役，或併科6萬元至30萬元罰金。

雪管處指出，園區2021年起設置52台紅外線自動相機，長期監測野生動物動態。根據歷年紀錄顯示，雖然大雪山地區黑熊出沒紀錄較多，但近兩年雪山地區拍攝到黑熊的紀錄也逐漸增加。

雪山是雪霸國家公園最熱門的登山路線之一，雪管處今年在雪山登山口及七卡山莊派駐巡查員，加強黑熊安全宣導工作，並在園區各登山入口處張貼海報，提醒登山客務必攜帶熊鈴或哨子。此外，登山過程中產生的垃圾務必帶下山，若不幸遇到黑熊，應保持冷靜，安靜且快速地離開。

國家公園 台灣黑熊

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