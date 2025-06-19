好消息！宜蘭龍泉八色鳥再度築巢拚第2胎 三星公所封閉公園全力守護

宜蘭三星鄉龍泉公園飛來二級保育「八色鳥」，日前不但成功孵育4隻小小八，最近發現鳥爸媽又築巢了，力拚第二胎，鳥界人士相當欣喜。如今鳥爸媽不但要照顧寶寶，還要孵卵，且築巢地點就在步道入口，縣府、公所及護鳥志工昨天決定暫時封閉公園，避免巢位遭破壞，也讓鳥爸媽安心孵育。

「拜託鳥友，請再等等」，三星鄉長李志鏞昨天傍晚到場，了解封鎖狀況。他說，今年八色鳥繁殖狀況相當好，第一胎4隻小鳥於6月初破殼，最近在巢外由親鳥餵食，難得的是發現這對鳥爸媽又築巢，疑似進入孵蛋，由於從孵蛋到破殼約需半個月，所以請大家再等等，待育雛成功後，鳥爸媽會帶著小寶寶跟大家見面。

仙八色鶇（又稱八色鳥，暱稱小八）屬夏候鳥，數量稀少，被政府列為珍貴稀有的二級保育類，在國際是易危等級保育類。每年從東南亞來到台灣繁殖，三星鄉龍泉公園的生態環境條件佳，每年吸引八色鳥飛來築巢，孵育待鳥寶寶可獨力飛行，再一起飛回去。

今年這對八色鳥是4月25日飛抵龍泉，從築巢到成功育雛，直到最近在公園中庭的巢外餵食與練飛，約2個多月，推算再次築巢孵育第二胎，若再加上練飛時間，時序也到了8月底要飛返的時間。護鳥志工坦承，「時間真的非常緊迫」。

影響八色鳥繁殖，除了天災、天敵，還有人為干擾。據了解，二度築巢位置在公園中庭水池旁的山蘇蕨上，巢位既低又顯眼，親鳥進出就很難不被看見，近來引發鳥友爭相瘋拍，每天前去拍攝者絡繹不絕，有人甚至明知不妥，還趨近鳥巢，瀕臨失控，護鳥團緊急報請主管機關前來會勘、研商解決辦法。

今年是護鳥團保護小八的第九年，見到如此豐碩的保育成果，護鳥志工都很開心。護鳥團說，二度築巢能否成功？要靠老天保佑，閃過天災、躲過天敵，一旦失敗就來不及三度築巢，目前這對夫妻既要育雛又要孵卵，工作辛苦繁重，不宜有人為的干擾來增加牠們的負擔。

「以生態保育為最優先考量」共識下，公園主管機關三星鄉公所昨天同意把整座公園暫時封閉；保育主管機關宜蘭縣政府農業處授權護鳥團，不定時派遣志工進入園中遠勘新巢的動靜，若發現新巢已完成育雛或已棄離，視情況解除封鎖；警察機關不定時巡察、支援保育工作。如有擅自闖入從事騷擾、破壞、投食誘拍等行為者，小心遭錄影蒐證、移送法辦。