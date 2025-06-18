野生動物救傷別帶回家 專家：需要的是專業不只是「好心」

許多民眾看到動物受傷，會將其撿起、拍照、發文，甚至有些人會把動物帶回家照顧。台灣野生動物救傷與保育學會表示，野生動物救傷的最終目標，是安全、健康地使其重返自然，這需要經過野放前的專業訓練，這些都不是靠愛心照顧就能完成，唯有專業，才能真正幫助牠們回到野外生存。

學會指出，參與救傷工作的這些年裡，見過太多本可以被救回來的動物，最終卻因為延誤、誤判或不當處置而失去性命，有些死在錯誤的飲食與照顧下，有些則在無人發現的痛苦中慢慢惡化，最後在疾病及恐懼中死亡；有些則被養成寵物，從此失去了返回自然，在天空翱翔、和異性配對繁衍後代的機會，野生動物的救傷，需要的是「專業」，而不只是「好心」。

「為何野生動物救傷需要專業？因為牠們不是寵物」，學會指出，野生動物的生理結構、行為表現、對壓力的反應，與家養動物完全不同。野生動物無法開口表達病痛，並且因為生存本能而通常隱藏自己的虛弱，以免被掠食者發現，所以若沒有經過專業獸醫師及早診斷，許多症狀出現時，往往已經病入膏肓。

例如一隻看似只是站不穩的鳥，可能早已內出血或骨折錯位；一隻看起來乖乖被人抱著的穿山甲，可能正因壓力太大出現胃潰瘍，檢傷分類、醫療處置、營養給予、野放訓練及最後的野放前評估，這裡些環節彼此環環相扣，若其中一個照顧不當，都有可能造成更嚴重的問題，例如錯誤餵食造成消化道阻塞、環境設置不當引發禽掌炎、甚至被馴養，讓牠們再也無法回到野外。

學會表示，真正專業的判斷，往往不是在人類的自我滿足，而是尊重動物的生命與野性，而在救傷現場，有時要面對的不只是病情而是死亡，無法行動的鯨豚、不再進食的山羌、雙翼感染潰爛的猛禽等，當醫療手段已無法逆轉，持續存活只是拖延痛苦時，安樂死成為守護動物尊嚴的最後一道防線，這樣的判斷是基於專業知識、倫理標準與對生命的尊重，而不是來自「牠看著我，好像在求救」、「留下來當寵物不行嗎？」這類以人為中心的情感投射。

學會說，目前台灣的野生動物救傷體系仍有許多不足之處，包含沒有全國統一的救傷人員訓練與認證系統；救傷通報與轉介流程不夠穩定、地區差異大；支援野保單位的醫療與教育資源嚴重不足；社會大眾對什麼是正確的救傷還存在迷思與誤解。

學會呼籲，每一位撿到野生動物的人，都是因為不忍和善良，但更希望大家知道，真正的愛不是自己動手，而是幫助牠找到對的人，唯有如此，未來的每一隻受傷野生動物，才能真的有機會被醫療、被治癒、被野放回牠屬於的那片自然。