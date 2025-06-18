台江國家公園凶狠圓軸蟹繁殖季到了 讓路即是守護！

台灣最大的凶狠圓軸蟹族群熱區，地點集中在台南市安南區城西里夢幻湖及、周邊海岸林，6至11月是母蟹降海釋幼的繁殖季，而此期間月圓前後更是高峰，台灣濕地保護聯盟辦理「護蟹」計畫，7月起至9月展開交通管制，民眾晚間開車或騎車經過，請多點守護心。

台江國家公園管理處表示，護蟹交通管制範圍位於台江國家公園內青草崙堤防防汛道路，從城西街三段1105巷（原水多多樂園前道路）交會處至青草崙海巡哨所間約2公里路段。今年規畫3梯次交管，第1梯次為7月10-14日，第二梯次為8月9-13日，第3梯次為9月8-10日，交管時間18時30分至21時30分。

交管期間，民眾如非必要應避免前往；如有徒步需求，車輛建議停放於原水多多樂園前停車場。陸蟹遷徙熱區設有徒步管制區，以減輕對陸蟹遷徙釋幼的影響。

台江處表示，根據統計，每年記錄母蟹降海釋幼的數量都超過7千隻，由於還有許多母蟹沒記錄到，實際數量更多。在繁殖季期間，農曆15日月圓前後，是母蟹抱卵越過堤岸到海裡釋幼最多的時候，但平日也會有，因此，非交管日期，請駕駛人晚間經過時也能多注意，不要壓到母蟹。