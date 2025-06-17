快訊

中職／怎麼了？李珠珢新莊城堡應援傳淚灑球場 球隊回應曝內幕

俄烏戰爭難落幕？俄國安高層訪北韓 金正恩點頭「加派6千人」

「都不綁繩」里長貴賓犬慘遭鄰居的狗咬死 闖禍狗黑歷史曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡，家人非常難過。圖／讀者提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡，家人非常難過。圖／讀者提供

基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，跑出家中後不久，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡。林浩隆說，肇禍的狗也曾「追」過人，曾要求鄰居要綁起來，但一直說不聽，如今他家中被這隻狗咬死，內心實在很難過。

林浩隆今天說，家中的貴賓犬睡在家中有狗籠，很少外出，帶出門會繫繩，因為覺得如果讓她自由活動，可能沒有自己找到回家的路。昨天一早發現狗自己跑出門，不見蹤影，還去派出所看監視器找狗。

昨天上午8時許，送報生得知大家在找狗，說剛剛有看到有一隻狗躺在巷子裡。家人找到狗時，已經奄奄一息，回家開車想要載牠就醫，結果來不及，狗已斷氣。

林浩隆說，鄰居養的這隻狗都不綁繩子，因為狗會追路過的人，也曾咬過人。他以前帶貴賓犬出門，也差點被這隻狗襲擊。很多人被這隻狗追過，來找他投訴。他去找狗主人，要求要把狗綁起來，但對方都沒有做到。如今咬死他的狗，雖然有來道歉，但已無事無補。

基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡，家人非常難過。圖／讀者提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡，家人非常難過。圖／讀者提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡，家人非常難過。圖／讀者提供
基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡，家人非常難過。圖／讀者提供

鄰居 監視器

延伸閱讀

無照上路又逆向連環撞！中年男駕駛辯一時恍神肇禍

金門浦邊忽停電...原來是變壓器故障肇禍 台電緊急搶修

災難級翻車？陸星材「金髮、蠟筆小新眉毛」黑歷史照被挖 意外撞臉李鍾碩 網嚇壞：媽媽都認不出來

男子開車肇禍瓦斯外洩拔腿就跑 瓦斯公司急善後

相關新聞

「都不綁繩」里長貴賓犬慘遭鄰居的狗咬死 闖禍狗黑歷史曝光

基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，跑出家中後不久，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡。林浩隆說，肇禍的狗也曾「追」過人...

台中和平獼猴搶小吃攤食物 客人的陽春麵和滷味全被搶走

猴塞雷，一隻台灣獼猴今天早上在台中市和平區竹林部落一家小吃店，跳上桌後搶走客人的早餐，民眾被嚇到仍想護食，雙方拉扯僵持後...

犬貓寄養定型化契約出爐 解約手續費上限不得逾總契約金額5%

台灣毛小孩達279萬隻，寵物美容商機龐大，也衍生許多消費爭議。農業部今日訂定「犬、貓寄養定型化契約範本」，比照今年5月1...

不只比特犬！農業部公告「6類危險犬隻」 需採防護措施

近年來比特犬攻擊民眾的事件層出不窮，農業部公布6個品種犬隻被列為「危險性犬隻」，包括比特犬、獒犬、杜告犬等，高雄市農業局...

台灣藍鵲育雛期 今年已接獲通報9件藍鵲育雛襲擊行人案

每年4月至8月為台灣藍鵲繁殖季節，新北動保處今年1月至5月接獲民眾通報9件藍鵲因育雛襲擊行人案，藍鵲育雛時具有強烈護巢行...

貓咪吃飽睡好怎麼一堆病？真相曝：「4個日常疏忽」讓主子提早衰老

很多人以為，只要把貓餵飽、給牠地方睡，就算是好好養貓了。但其實，飼養過程中有些看似不起眼的小細節，若不小心疏忽，可能會讓貓咪提早老化！日本前寵物護理師小泉雨就整理出飼主最容易忽略的「4個關鍵要素」，如果你也希望家裡的主子健康又長壽，務必要看看喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。