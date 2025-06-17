「都不綁繩」里長貴賓犬慘遭鄰居的狗咬死 闖禍狗黑歷史曝光
基隆市暖暖區八中里長林浩隆家中飼養的貴賓犬，跑出家中後不久，被鄰居飼養的狗咬到傷重死亡。林浩隆說，肇禍的狗也曾「追」過人，曾要求鄰居要綁起來，但一直說不聽，如今他家中被這隻狗咬死，內心實在很難過。
林浩隆今天說，家中的貴賓犬睡在家中有狗籠，很少外出，帶出門會繫繩，因為覺得如果讓她自由活動，可能沒有自己找到回家的路。昨天一早發現狗自己跑出門，不見蹤影，還去派出所看監視器找狗。
昨天上午8時許，送報生得知大家在找狗，說剛剛有看到有一隻狗躺在巷子裡。家人找到狗時，已經奄奄一息，回家開車想要載牠就醫，結果來不及，狗已斷氣。
林浩隆說，鄰居養的這隻狗都不綁繩子，因為狗會追路過的人，也曾咬過人。他以前帶貴賓犬出門，也差點被這隻狗襲擊。很多人被這隻狗追過，來找他投訴。他去找狗主人，要求要把狗綁起來，但對方都沒有做到。如今咬死他的狗，雖然有來道歉，但已無事無補。
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