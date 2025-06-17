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台江國家公園護抱卵母蟹安全入海 7月起3梯次交管

中央社／ 台南17日電

台南安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園內陸蟹熱點，每年6月至11月為抱卵母蟹降海釋幼繁殖季，台江國家公園管理處將於7月至9月共規劃3梯次護蟹交通管制。

內政部國家公園署台江國家公園管理處（簡稱台江處）今天發布新聞稿指出，安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林擁有台灣最大兇狠圓軸蟹族群，每年6月至11月為降海釋幼繁殖季，今年委託台灣濕地保護聯盟辦理陸蟹公民科學家保育行動計畫，將於7月至9月進行護蟹交通管制工作。

台江處指出，護蟹交通管制範圍位於台江國家公園內青草崙堤防防汛道路，自與城西街三段1105巷交會處至青草崙海巡哨所間約2公里路段，參考近年陸蟹公民科學家計畫調查結果及建議，規劃3梯次交管，分別為7月10日至14日、8月9日至13日、9月8日至10日，時間皆為晚間6時30分至9時30分。

台江處指出，交管期間除相關必要公務、災害防救及特殊情形外，禁止任何機動車輛進入管制區，因管制區周邊也有少量陸蟹遷徙，呼籲民眾如非必要應避免前往。

台江處指出，民眾如有徒步進入管制區需求，車輛建議停放於原水多多樂園前停車場；此外，陸蟹遷徙熱區設有徒步管制區，民眾如須進入徒步管制區，應遵守管制規範，以減輕對陸蟹遷徙釋幼影響。

台江處指出，除交管外，並將安排護蟹志工於繁殖季進行調查及巡護，並結合內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊共同巡守陸蟹熱點，呼籲民眾於陸蟹繁殖季避免開車前往海岸地區道路，讓路即是守護，幫助陸蟹媽媽順利誕下寶寶。

國家公園 台江

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