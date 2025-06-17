台灣藍鵲育雛期 今年已接獲通報9件藍鵲育雛襲擊行人案

每年4月至8月為台灣藍鵲繁殖季節，新北動保處今年1月至5月接獲民眾通報9件藍鵲因育雛襲擊行人案，藍鵲育雛時具有強烈護巢行為，會主動攻擊接近巢區的入侵者。藍鵲為農業部公告的第三級保育類野生動物，若任意移除其巢穴或幼雛，或以任何方式騷擾其棲息行為，恐觸犯野生動物保育法，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科台幣50萬元以下罰金。

日前三峽區有民眾通報，因經過台灣藍鵲護巢範圍而遭攻擊。動保處獲報後立即前往現場架設公告，當地社區與里辦公處協助宣導注意事項。台灣藍鵲繁殖期為4至8月，繁殖期間鳥護雛意識強烈，對接近巢區的入侵者具強烈攻擊性，育雛期約為5至6周，育雛結束後便會離巢另覓棲地。

為避免人鳥衝突，建議民眾盡量繞道避開繁殖區，可撐傘或戴帽子保護頭部，並防止鳥從背後襲擊。如聽見台灣藍鵲發出警戒叫聲，應留意周遭環境，並迅速通過現場。

動保處提醒，社區如有台灣藍鵲攻擊案件，建議3月前先進行社區行道樹修剪，以減少台灣藍鵲築巢機會；或可採搭設長廊式帳棚，供社區民眾通行，減少民眾遭受鳥攻擊情事。民眾如發現疑似落巢的臺灣藍鵲幼鳥，切勿急於將幼鳥帶走。應先判斷是否為學飛階段的幼鳥、是否有明顯外傷，及確認是否仍有親鳥在旁照料，依狀況採取適當協助，才是對幼雛最安全且正確的處理方式。

新北市動保處表示，新北有豐富生態資源，除台灣藍鵲外，還有龍洞的遊隼、板橋的彩鷸等珍稀鳥類棲息，呼籲民眾尊重自然，避免接觸、拒絕餵食或干擾野生動物，切勿為拍攝特殊畫面，使用不當方式吸引野生動物，若發現無親鳥照顧或鳥類受傷，可撥打1999或1959請專人救援。