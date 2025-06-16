機車行放任大黃狗趴趴走擾鄰 新北動保處施鐵腕罰飼主1.5萬

新北市五股區成泰路某機車行飼養的黃狗主未繫繩，任由狗狗逛大街，屢次進入附近店家影響營業，對店家顧客與其他寵物造成困擾。經多次勸導仍未改善，新北市動保處依據新北市動物保護自治條例開罰1萬5000元。

新北動保處指出，該機車行飼主每天開店時，習慣性地將自家飼養的大黃狗放出門外，狗狗時常在周邊街道和店家間四處遊走、奔跑，造成鄰近店家困擾。有鄰近店家反映，大黃狗不僅會擅自闖入店內，有時還會尾隨顧客進出，讓顧客受到驚嚇與諸多不便。牠尾隨圍繞或在店家門口徘徊，導致顧客遲遲無法進入店內，讓店家頗感無奈。

因機車行飼主未盡照顧責任，未能將犬隻繫好牽繩，管束好所飼犬隻，讓犬隻持續發生徘徊擾鄰情事。多次發生且仍未見改善，店家向動保處提出陳情，並附上多次監視器畫面作為佐證。

動保處接獲通報後，隨即派員前往該車行進行現場稽查。稽查時雖見大黃狗已繫上牽繩，機車行飼主也聲稱平時皆有妥善管理、絕無放養，但從鄰近店家提供不同時間的多支影片可清楚看到，大黃狗多次在街頭無人看管到處閒晃，顯見機車行飼主說詞與實際狀況不符。

此外，警察單位多次前往現場勸導，發現機車行飼主卻始終未真正改善犬隻管理方式，忽視公共安全與他人權益，屬於故意疏縱行為。飼主屢勸不聽、一再違規，動保處依新北市動物保護自治條例罰1萬5000元，希望讓飼主能得到警惕。