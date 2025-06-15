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阿里山山椒魚護卵瞬間 萌變可愛「波堤獅」現身

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
阿里山山椒魚護卵行為，意外拍下其貼心護卵，竟化身甜甜圈「波堤獅」，呆萌可愛模樣也融化眾人的心。圖／玉山國家公園管理處提供
阿里山山椒魚護卵行為，意外拍下其貼心護卵，竟化身甜甜圈「波堤獅」，呆萌可愛模樣也融化眾人的心。圖／玉山國家公園管理處提供

阿里山山椒魚是台灣特有的保育類動物，已列入易危物種，玉山國家公園長期監測研究並投入復育，今年以科學紀錄片形式完整記錄其繁殖過程，畫面珍貴，還意外拍下其貼心護卵，竟化身甜甜圈「波堤獅」，呆萌可愛模樣也融化眾人的心。

玉山國家公園管理處指出，阿里山山椒魚於1921年首次被發現，是台灣特有的保育類動物，雖名字有「魚」，但並非魚類，而是兩棲類，是全球兩棲類小鯢科分布最南界的物種，並已被台灣兩棲類紅皮書名錄列為國家易危物種。

由於，玉山國家公園為阿里山山椒魚最主要的分布區域之一，玉山國家公園管理處自2008年起啟動長期監測與研究計畫，近年更投入復育，在其棲地塔塔加管理站進行圈養及繁殖試驗，同步記錄阿里山山椒魚受精卵發育、孵化與變態過程。

而為建立阿里山山椒魚早期生活史的第一手詳細完整影像資料，玉管處委託攝影團隊拍攝圈養試驗過程，記錄其親代協助山椒魚蝌蚪孵化的珍貴畫面，同步完成2年的幼體生長曲線紀錄，期間也意外拍下山椒魚化身「波堤獅」的有趣畫面。

玉管處表示，山椒魚卵串形狀宛如豆莢，通常會黏附岩石上，雌雄山椒魚會輪流護卵，防止天敵侵害或卵串受損；而當卵串意外掉落時，山椒魚會將卵串直接套上頭部，以便隨時攜帶保護，看起來就像甜甜圈「波堤獅」，模樣呆萌可愛，

今年也以科學紀錄片形式將珍貴孵化過程製成「雲嶺間的靜默信使：阿里山山椒魚繁殖之謎」環教影片，後續推廣至各級學校，並盼民眾能更認識山椒魚與棲地保育；並與台灣大哥大簽署阿里山山椒魚保育合作備忘錄，深化跨領域環教合作。

阿里山 玉山國家公園 兩棲

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