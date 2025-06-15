警察節警犬也受惠！ 新北動保處為警犬健康把關送專屬禮包

今天是一年一度警察節，新北市動保處向警察好隊友警犬致敬，感謝這群無名英雄與員警並肩作戰、默默守護城市安全。動保處除協助提供健檢服務，也送給警犬健康大禮包，包含驅蟲藥、清耳液、洗毛精等、疫苗注射及照護衛教。

警犬任務包含查緝毒品、爆裂物等違禁物品，並執行反恐維安場地檢查勤務，協助轄區分局維護重要場所的安全。新北市動保處說，身為第一線「無聲戰士」健康管理相當重要，新北動保處將持續與警政機關合作，確保警犬在服勤期間能獲得完備的醫療照護。透過定期健康管理與衛教宣導，協助這群默默盡忠職守的英雄在執勤時保有最佳健康狀態。

新北動保處攜手新北市警犬隊，成為警犬的健康顧問，提供定期健檢、每年施打預防針及緊急醫療服務，守護警犬健康，確保執勤無虞。