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虐打袋鼠畫面曝光！澳洲男子拖行、踢頭、撞車 動保單位震怒
澳洲近日爆出一起嚴重虐待野生動物事件。多名男子拍攝自己虐打袋鼠的影片，並在網路上公開，引發當地社會與動保團體強烈撻伐，警方與動物福利機構目前已介入調查。
根據英國「每日郵報」報導，影片疑似拍攝於澳洲北領地，由Instagram帳號 @crossthecreekboys於5月分享，內容顯示數名男子對一隻無助的袋鼠拳打腳踢，甚至朝其頭部猛力攻擊；其中一人更將袋鼠整個抬起，重摔其頭部至越野車日產Patrol的拖車鐵架上，場面怵目驚心；另一名男子則站在袋鼠尾巴上，旁人不斷發出笑聲。
動保團體「澳洲反虐待動物聯盟」（Aussies Against Animal Abuse）已將影片通報警方與動物福利單位，並在社群貼文中表示：「我們每天都接觸許多令人心碎的案例，但觀看這段影片仍讓人作嘔，極度痛心。」
影片曝光後，網友紛紛撻伐施虐行為「噁心」、「不可原諒」，要求對相關人士從重處罰。根據澳洲法律，虐待動物屬刑事犯罪，在北領地最高可判兩年徒刑或罰款3萬7千澳元（約新台幣79萬元）；若屬加重虐待、造成死亡或重傷，最高可判五年徒刑或罰款9萬2千5百澳元。
事實上，澳洲近期多起虐殺袋鼠事件已引發社會憂慮。今年4月，新南威爾斯州男子麥可（Michael Holmes）因涉嫌將活袋鼠綁在車後拖行400公尺遭起訴，案件預計7月續審；另在維多利亞州，一名64歲男子非法獵殺71隻袋鼠，遭法院裁罰8萬澳元與賠償費用，法官指出其已嚴重違反野生動物管制規定。
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