北市動物園首辦大貓熊獸醫聊天室 13日開放報名

台北市立動物園今天透過新聞稿表示，大貓熊圓寶、圓仔及圓圓生日6月到8月登場，園方除將為牠們各自慶生，還首推獸醫聊天室活動，每場限定50人參與，明天上午10時開放報名。

今年慶生派對比照往年，動物園將準備特製蛋糕讓牠們在生日當天享用，開放民眾欣賞、記錄可愛模樣，接著是首度舉辦且僅限報名繳費成功者入場的「獸醫聊天室」。

動物園說，「獸醫聊天室」6月28日由照顧「圓寶」的獸醫師鄭秋虹主講，7月6日是「圓仔」獸醫師黃珮筠、8月30日為「圓圓」獸醫師郭俊成，參與民眾可理解大貓熊如何看牙、測視力及做物理治療，還會得知每隻大貓熊健康照護重點及獸醫師第一手經驗分享。

動物園表示，「獸醫聊天室」活動時間1小時，每場活動限定50人，每人費用新台幣1500元，過程中禁止拍照、錄影、直播與錄音等，全程參與者將獲「大貓熊禮包」，並有機會獲額外小禮物。

動物園說，為確保動物健康與福祉，除保育員負責日常照養與行為觀察，定期實施健康檢查並監測生理狀況的獸醫師也功不可沒，邀對大貓熊幕後醫療與照護工作有興趣民眾上網報名，與獸醫師深入對談。