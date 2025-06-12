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【動物冷知識】青蛙為何要吃蛻下的皮？3種動物行為背後藏生存智慧

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？青蛙在蛻皮時，會順便把蛻下來的皮給吃掉喔！！

今天我們一起來看三個有趣的動物蛻皮冷知識吧！

青蛙、蠑螈、蜥蜴、壁虎等會蛻皮的動物，他們會將蛻下來的皮吃掉。一方面因為蛻皮富含鈣與其他養分，不吃白不吃、補補身體不浪費。另一方面也可以隱匿蹤跡，不易讓敵人發現！

吃皮對他們來說是環保又保命，一舉兩得！

狼蛛身上有許多剛毛，能夠幫他們感知環境、偵測震動。當他們準備蛻皮時，會先在內部長好新皮毛後，再蛻去舊皮毛。

就好像穿了毛絨外套加內刷毛，感覺非常保暖（X

蛇沒有眼皮，但有一層鱗片保護眼睛，這層鱗片被稱為眼鱗，又稱為眼罩、眼蓋或眼鏡。

當蛇蛻皮時，眼鱗也會一起換新，就好像換了新的隱形眼鏡呢！

參考資料：123

帽子-Hatto

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