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鄰犬狂吠擾民報警 原來是「餓犬」 警買罐頭搞定！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
員警的靈機一動與暖心，現了人民保母柔性執法的一面。圖／關山警分局提供
員警的靈機一動與暖心，現了人民保母柔性執法的一面。圖／關山警分局提供

台東關山鎮一戶民宅犬隻狂吠不停，鄰居不堪其擾報警處理，員警抵達現場擔心內有惡犬，仔細觀察狗狗動靜後，研判是內有「餓」犬，遂買罐頭餵食安撫，狗狗才停止叫吠。事後飼主感謝員警及時相助，並對犬隻擾民深感抱歉。

「狗狗真的是肚子餓了！」前往處理的李姓員警說，一開始很擔心屋內是具攻擊性強的犬隻，不敢貿然進入，他在屋外看了狗狗外型可愛，不像會隨意攻擊，且屋主不在的情況下，研判應該是肚子餓，靈機一動去超商買罐頭餵食，果然就不再吠了。

關山警分局表示，關山聯合所日前晚間接獲民眾報案，指稱隔壁鄰居的狗一直不停地叫，可能有發生什麼狀況，請警方派員前往查看。員警立即趕赴現場瞭解狀況，發現周遭環境並未異常，門戶亦無破壞或入侵跡象，但院子犬隻仍持續不斷地狂吠。

經員警細心觀察並研判，懷疑狗狗可能是因為飢餓而不停叫喚。為緩解現場狀況，員警靈機一動，前往關山鎮內一間超商，自掏腰包購買狗罐頭，帶回餵食狗狗。狗狗吃飽後情緒穩定，立即停止吠叫，並開心地搖尾巴，彷彿在向員警表達感謝。

員警隨後聯繫上該戶飼主，得知飼主因當日赴市區辦理事務，原本預計短時間內返回，卻因行程延誤，錯過了餵食狗狗的時間。飼主對於狗吠擾鄰一事深感抱歉，並表示未來將委託友人協助照顧，以避免類似情況再次發生。

雖然事件屬生活小事，卻突顯警方對民眾生活細節的關懷與同理心。員警的機警與暖心舉動，獲得當地居民一致肯定，也展現了人民保母柔性執法的一面。 關山警察分局強調，飼主應善盡飼養責任，確保寵物的生活起居無虞，以免因寵物吠叫影響鄰里安寧。

台東關山鎮一戶民宅犬隻狂吠不停，鄰居不堪其擾報警處理，員警抵達現場擔心內有惡犬，仔細觀察狗狗動靜後，研判是內有「餓」犬，遂買罐頭餵食安撫，狗狗才停止叫吠。圖／關山警分局提供
台東關山鎮一戶民宅犬隻狂吠不停，鄰居不堪其擾報警處理，員警抵達現場擔心內有惡犬，仔細觀察狗狗動靜後，研判是內有「餓」犬，遂買罐頭餵食安撫，狗狗才停止叫吠。圖／關山警分局提供

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