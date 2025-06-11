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港人離台棄養23隻毛寶貝 新北動保處開罰55萬列黑名單

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處5月19日晚間接獲通報，永和區仁愛公園有多隻狗貓連同籠具疑似遭棄置，經查發現飼主賴小姐是香港人，因寵物無法帶回國，將18隻貓5隻狗帶到公園找人認養。圖／新北動保處提供
新北動保處5月19日晚間接獲通報，永和區仁愛公園有多隻狗貓連同籠具疑似遭棄置，經查發現飼主賴小姐是香港人，因寵物無法帶回國，將18隻貓5隻狗帶到公園找人認養。圖／新北動保處提供

新北動保處5月19日晚間接獲通報，永和區仁愛公園有多隻狗貓連同籠具疑似遭棄置，經查發現飼主賴小姐是香港人，因寵物無法帶回國，將18隻貓5隻狗帶到公園找人認養，最後仍有8貓1犬無人認養，動保處先行帶回安置，飼主並未出現領回認定為棄養，並裁罰55萬列黑名單，終身不得飼養犬貓。

動保處指出，5月19日晚間11時永和仁愛公園被置放23隻犬貓與籠具，由於動物數量驚人，引來人潮圍觀聚集，經查飼主為香港籍人士，因家裡因素無法留在臺灣，20日返港無法帶走所飼養23隻寵物，原租屋房東也不願飼養，故將所有寵物帶至公園供民眾認養，現場7位愛心民眾當場認養10貓4犬，動保處現場留存轉讓單，追蹤該批寵物後續狀況，但仍有8貓1犬無人問津，動保處只能帶回安置，要求飼主須隔日領回。

不料原與飼主約定次日來動保處領回，電話卻轉為語音拒絕接聽，經詢問移民署才知當日上午已出境，賴女行為已違反動物保護法第5條第3項規定，飼養動物，除得交送動物收容處所或主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養，違者依同法裁罰，棄養8貓1犬裁罰最高15萬罰鍰，並其列入飼養黑名單中，不得再飼養寵物；且該批寵物多數未絕育、注射狂犬病疫苗以上，合併裁罰55萬元罰鍰。

動保處表示，賴女雖然出境，仍會依法裁罰及送行政執行，往後一旦入境，移民署會通報行政執行署，啟動後續追繳程序。

新北動保處5月19日晚間接獲通報，永和區仁愛公園有多隻狗貓連同籠具疑似遭棄置，經查發現飼主賴小姐是香港人，因寵物無法帶回國，將18隻貓5隻狗帶到公園找人認養。圖／新北動保處提供
新北動保處5月19日晚間接獲通報，永和區仁愛公園有多隻狗貓連同籠具疑似遭棄置，經查發現飼主賴小姐是香港人，因寵物無法帶回國，將18隻貓5隻狗帶到公園找人認養。圖／新北動保處提供

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