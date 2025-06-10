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2明星海牛死亡 衝擊彰化無形文化資產保存

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣無形文化資產「海牛文化」兩頭明星海牛阿妮（左）、叫小賀，先後病死。圖／海牛學校提供
彰化縣無形文化資產「海牛文化」兩頭明星海牛阿妮（左）、叫小賀，先後病死。圖／海牛學校提供

彰化縣芳苑鄉海牛被縣政府列為無形文化資產，未料最近1周內2頭明星海牛阿妮、叫小賀接連染病，搶救後仍不治。彰化縣動物防疫所昨派員到「海牛學校」消毒，並作流行病調查，了解死因。

芳苑海牛學校校長魏清水表示，芳苑地區目前僅有10頭海牛，實際下海工作只有3頭，阿妮和叫小賀是海牛學校創立之初眾人集資購買，海牛觀光活動少不了牠們拉載遊客到潮間帶觀光，沒想到先後陣亡，海牛學校將挑購小牛以延續推廣海牛文化。

黃牛壽命從20至50多年，阿妮和叫小賀都是8歲，正值「青春」，除了參加彰化國際海牛節表演，平日拉曳牛車到潮間帶載運牡蠣，是海牛工作團隊主力；魏清水說，本月1日阿妮先四肢癱軟，經獸醫師注射點滴一度好轉，隔日卻再度倒下，4日不治。

魏清水表示，阿妮倒下的相隔一日叫小賀也怪怪的，起初3天還能行走，昨四肢癱軟倒下，今中午病死，獸醫師診斷牠們疑似感染腸病毒、牛流行熱，引發胃部不適，無法進食、反芻、喝水等症狀，兩頭牛遺體均送往化製廠。

魏清水說，芳苑突然失去兩頭海牛，是彰化無形文化資產海牛文化的重大損失，海牛學校將調度海牛，未來會繼續買牛培訓，延續海牛文化。

彰化動物防疫所表示，昨先派消毒車到海牛學校進行消毒，今再派員前往了解死亡海牛是否感染牛流行熱，也對飼主宣導疾病防治、施打疫苗的重要性。

彰化縣文化局指出，將依「無形文化資產傳習計畫」協助海牛學校向文化資產局補助，傳承飼養海牛與耕作技術的文化和技術，並與在地團隊合作確保延續海牛文化。

海牛 文化資產

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