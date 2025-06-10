快訊

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

聽新聞
0:00 / 0:00

蟑螂1個月不吃不喝會怎樣？ 他曝驚人實驗結果：地表最強

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期抓了一隻大蟑螂，把牠關在罐子裡，一個月不吃任何東西，依然還有活動力，讓他驚呼「蟑螂真的是地表最強生物」。示意圖／ingimage
一名網友分享，近期抓了一隻大蟑螂，把牠關在罐子裡，一個月不吃任何東西，依然還有活動力，讓他驚呼「蟑螂真的是地表最強生物」。示意圖／ingimage

台灣進入夏季的天氣型態，路邊也越來越多蚊蟲出沒。一名網友分享，近期抓了一隻大蟑螂，把牠關在罐子裡，一個月不吃任何東西，依然還有活動力，讓他驚呼「蟑螂真的是地表最強生物」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「真的是地表最強生物蟑螂」為題，指出近期發現一隻外表油油亮亮的大蟑螂，把牠抓起來放進罐子裡，一個月都不提供水和食物，沒想到蟑螂竟然還活著，活動力還有原本的60%，讓他相當傻眼。

這名網友進一步說明，本來想做個實驗，看蟑螂會不會因為沒有食物來源，吃自己的腳或糞便來充飢，同時也想知道究竟蟑螂可以活多久，不過他也坦言現在不想繼續觀察，因為最近已經開始散發出異味。

貼文一出後，多數網友都表示「我國中也做過這件事，關了3個月還是沒死」、「這種沒翅膀、油油亮亮的蟑螂超臭，尤其是被牠的分泌物沾到，臭到不行」、「這隻看起來好強喔」、「好想知道能活多久」、「拿膠帶把關閉的縫封起來再觀察幾天看看，好想知道可以活多久」、「再放一隻進去看會交配還是把對方吃掉」。

蟑螂

延伸閱讀

別再亂取名！美法院明令11名字違法 這些甜膩字恐被當特種行業

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

完全想不到！他租屋「1處」狂冒蟑螂 崩潰喊：房東還不相信

家裡小強抓不完？簡單2物品輕鬆自製「蟑螂炸彈」 成果全網震驚

相關新聞

2明星海牛死亡 衝擊彰化無形文化資產保存

彰化縣芳苑鄉海牛被縣政府列為無形文化資產，未料最近1周內2頭明星海牛阿妮、叫小賀接連染病，搶救後仍不治。彰化縣動物防疫所...

蟑螂1個月不吃不喝會怎樣？ 他曝驚人實驗結果：地表最強

台灣進入夏季的天氣型態，路邊也越來越多蚊蟲出沒。一名網友分享，近期抓了一隻大蟑螂，把牠關在罐子裡，一個月不吃任何東西...

常被誤解愛攻擊人的烏秋 桃園市野鳥學會解釋原因

俗稱「烏秋」的大卷尾，常因護巢行為而頻繁上新聞。為讓教職員生更認識牠們，中央大學學務處服務學習發展中心今舉辦一場「自然的...

影／南勢部落連續拍到黑熊影像 人人守護山林協會再得獎勵金

台中市PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會是由南勢部落獵人組成，去年起組織黑熊巡守隊，今年...

廣角鏡／小燕鷗重返桃園竹圍港築巢

桃園竹圍漁港北堤沉寂2年後，出現兩對小燕鷗築巢繁殖。市府加強管制，桃園野鳥學會志工每日巡守，嚴禁人車進入保育區。

遛狗別再把牽繩繞在手腕上！「狗繩5大錯誤握法曝光」一旦暴衝就完蛋

每天帶狗狗出門散步，大多飼主都會記得要繫牽繩。但你知道嗎？牽繩不是有繫就好，錯誤的握法反而可能讓狗狗受傷、走失，甚至釀成致命意外！日本寵物作家南整理出5種牽繩錯誤握法，一起來檢查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。