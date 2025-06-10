野鳥學會打造浮島奏效 台東鷺鷥湖喜見黃小鷺育雛

台東縣野鳥學會協助台東縣政府在森林公園鷺鷥湖打造人工浮島，日前一對黃小鷺夫妻在小島上共築愛巢，生下4隻幼鳥。鳥會前會長楊宗瑋表示，這對鷺鷥湖的保育加分。

鷺鷥湖人工島近日吸引許多鳥友守候拍攝，島上1個鳥巢內已經快要離巢的鳥寶寶頻頻索食，兩隻親鳥則忙進忙出，生態盎然。鳥友興奮地說，黃小鷺育雛的畫面並不常見。

台東縣野鳥學會前會長楊宗瑋今天告訴媒體，森林公園鷺鷥湖的環湖步道因遊客多，對當地動物生態威脅頗大，因此農業處林務保育科便委託鳥會在水域北側設計一座用天然素材及竹筏打造，在環境上不會太突兀的浮島，以增加野生動物棲息空間。

他說，2年來包括紅面番鴨、紅冠水雞都會利用這座小小的浮島繁殖，今年更首見黃小鷺築巢育雛，令人振奮，對當地生態保育加分。

台東縣政府農業處林務保育科長李志鵬表示，非常感謝台東鳥會協助縣府製作浮島，尤其去年歷經颱風侵襲，浮島受損，鳥會召集義工協助復原，使其發揮生態功能。

縣府也提醒遊客，目前是鳥類繁殖期，提供良好棲地是森林公園重要任務，遊客帶寵物入園時，尤其是犬類，務必繫繩，以免侵擾生活在園區的野生動物，大家共同營造森林公園良好的生態環境。

莊姓鳥友表示，黃小鷺屬小型鷺科，生性隱密、個性膽小，加上躲進水岸草叢中，保護色極佳，平常不容易被發現，不過鷺鷥湖的這個黃小鷺家族似乎神經比較大條，對於來來往往的遊客幾乎不太在意，能就近觀察到育雛的生態畫面實屬難得，也吸引不少鳥友前去蹲點拍攝。