常被誤解愛攻擊人的烏秋 桃園市野鳥學會解釋原因
俗稱「烏秋」的大卷尾，常因護巢行為而頻繁上新聞。為讓教職員生更認識牠們，中央大學學務處服務學習發展中心今舉辦一場「自然的對話課 大卷尾（烏秋）同學，您好！」邀請桃園市野鳥學會老師徐景彥以生動有趣的方式，幫助大家更了解校園自然生態。總務處更精心製作一支「2025中大動物生態導覽」影片，作為生態教育和宣導。
徐景彥說，大卷尾是全身黑色的鳥，尾巴很長且末端分叉，很好辨認，在中大校園容易可見。牠是頂尖獵人，會站在電線或樹上觀察下方昆蟲，快速俯衝捕捉，成功率頗高。
近年來幾乎每年都有牠們攻擊人的報導，徐景彥認為，攻擊發生的機率，取決於鳥類感受到的威脅程度。大卷尾主要目的是保護巢中的幼鳥，攻擊人時主要是用腳去踢或踩，雖然攻擊看起來激烈，但通常不太會受傷，只要有心理準備即可。防護方法是建議帶帽子、雨傘或安全帽，以保護自己。
中央大學的生態比想像中還要豐富，依總務處去年首次的動物生態調查報告，校園內共有超過153種動物，台灣特有種有4種、保育類有8種，每個角落都充滿驚喜。總務處製作一支「2025中大動物生態導覽」宣傳，說明中央大學不僅是一座學術殿堂，更是一片由大自然精心孕育的綠色天堂。
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