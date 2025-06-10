影／南勢部落連續拍到黑熊影像 人人守護山林協會再得獎勵金

台中市PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會是由南勢部落獵人組成，去年起組織黑熊巡守隊，今年5月透過族人自行架設的紅外線自動相機，二度捕捉到黑熊在海拔1177公尺淺山地區現身畫面。

該協會也以公約方式自主規範成員狩獵僅能使用改良式獵具，避免誤捕非目標物種，林業保育署台中分署張弘毅分署長再次頒發黑熊生態服務給付棲地監測獎勵金，感謝族人對部落守護周邊黑熊棲地的用心。

林業保育署台中分署說明，近年來台灣黑熊族群逐漸增長，分布範圍往前山地區擴張，南勢部落人人守護山林協會113年起沿部落周邊水管路進行黑熊巡守工作，連續兩年透過巡守路線上監測相機拍攝到黑熊影像，拍攝地點皆位於海拔1200公尺以下淺山地區，顯示該棲地已有黑熊穩定利用。

台中分署頒發獎勵金感謝部落獵人運用傳統知識積極參與黑熊保育工作，也辦理友善黑熊說明會，與山村居民一同面對人熊逐漸接近的挑戰，鼓勵更多人成為友善黑熊夥伴。

台中分署表示，南勢部落族人長期與台中分署合作，參與各項野生動物保育行動，建立狩獵自主管理，積極協助測試及推廣改良式獵具，這次再度記錄到黑熊出沒，協會成員便主動向巡守路線周邊農舍果園宣導，協助檢視水管路沿途是否有放置不明獵具，其中人人守護山林協會成員和平國中范志傑主任，透過狩獵文化相關課程，教導和平國中、台中一中、竹南高中等學生使用改良式獵具，將山村部落族人長期以來山林智慧的累積，成為黑熊保育工作推展的重要助力，是台中分署在中部地區推動友善黑熊及在地保育工作的重要夥伴。