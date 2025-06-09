睽違2年！二級保育鳥類「小燕鷗」 重返桃園竹圍漁港

桃園竹圍漁港北堤經過2年沉寂，二級保育鳥類小燕鷗終於重返這個北台灣最大繁殖地。桃園野鳥學會志工發現已有2對小燕鷗築巢繁殖，為確保保育成效，市府也聯合多個單位加強管制，嚴禁人車進入保育區。

竹圍漁港北堤過去是小燕鷗在北台灣最重要的繁殖棲地，但近2年因遊蕩犬干擾及環境變遷，這群夏候鳥被迫轉往觀音大潭電廠附近沙灘覓地繁殖。然而新棲地問題重重，沙地常因風沙掩埋巢位，嚴重影響繁殖成功率。

相較下，竹圍漁港北堤的礫石地形相對穩定，更適合小燕鷗築巢。桃園市野鳥學會2年來持續與市府協商，努力守護這塊珍貴的生態資產。

桃園野鳥學會理事長劉義仁表示，儘管繁殖區域位於市府管制的海堤區域，志工也設置封鎖線，但釣客、遊客甚至開車進入的民眾仍時有所聞。這些人為騷擾讓小燕鷗多次飛臨卻不敢停留，直接影響牠們的繁殖意願。

「義工們沒有公權力，多次勸導成效有限。」劉義仁表示，所幸生命總會找到出路，5月底終於有兩對小燕鷗成功築巢產卵，野鳥學會也積極倡議市府落實管制措施。6月初，農業局、環保局、海巡署及中油共同會勘後，決定加強入口處封鎖，除了野鳥學會列冊的調查志工外，一律禁止人車進入。

據最新統計，截至6月4日，觀音地區共記錄到264隻小燕鷗、139處巢位，竹圍則已觀測到2個活躍巢位。由於小燕鷗有「第二次繁殖」的習性，竹圍漁港可能成為下半年的關鍵保育熱區。