逾百新生綠蠵龜回歸大海 墾管處籲民眾共同保育

每年5到10月是綠蠵龜產卵季，7日有保育志工在墾丁西岸沙灘，記錄到超過100隻新生綠蠵龜回歸大海。墾管處提醒民眾，遵守不觸碰等「5不原則」，共同保育生態。

墾管處保育科長陳信宏告訴中央社記者，近年海龜在墾丁海域有逐漸增加趨勢，卵窩紀錄分散在墾丁沿岸。墾管處及志工今年3月開始定期巡灘，據爬痕追查海龜卵窩，預估有4到8隻海龜媽媽上岸產卵，已知有3窩孵化。

墾管處表示，綠蠵龜具有返鄉習性，成熟海龜會從數百甚至數千公里外覓食地，憑本能迴游至出生沙灘產卵。幼龜長大後也將循相同本能，回到墾丁繁殖下一代，近年海龜在墾丁海域有逐漸增加趨勢，但因海域太大，尚無嚴謹研究調查數量，未來有望比肩小琉球綠蠵龜盛況。

墾管處指出，綠蠵龜產卵季大約在每年5至10月，7、8月為產卵高峰，小海龜約須50天孵化。墾管處攜手海洋保育署及志工監測卵窩，近年民眾保育意識提升，不少在地居民也加入守護小海龜行列。

墾管處提醒，若民眾發現海龜，請即時通報海巡單位118專線或墾管處（08-8861321）。並遵守「5不原則」，不觸碰、不打擾、不餵食、不追逐、不傷害。

為避免干擾，墾管處呼籲，民眾夜間、晨間於沙灘活動時，若遇海龜保持距離，勿有強光照攝等干擾行為，否則將報請野生動物保育法主管機關裁罰，恐處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。