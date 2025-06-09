犀牛瀕臨滅絕危機 去牛角可減少盜獵

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

亞、非洲犀牛盜獵事件多，由於盜獵的目標在於割下貴重的犀牛角，若能去除犀牛角，能減少獵殺危機！南非研究指出，去除犀牛角，可使盜獵行為減少近80%，而過程中對犀牛風險影響低，也不會對其造成身體傷害。專家呼籲，人們仍要預防各種形式的偷獵活動，才能真正保障野生動物的生存權益。

去犀牛角防盜獵

《歐洲新聞網》報導，根據拯救犀牛組織統計，全球目前僅剩約17500頭白犀牛和6500頭黑犀牛，而到1990年代中期，由於盜獵活動達到危機點，黑犀牛的數量已銳減至低於2500頭。

如今，盜獵犀牛角已構成野生動物的重大威脅，尤其犀牛角類似人類的指甲，在中國、越南和其他亞洲國家常用於傳統醫藥藥材。對此，一項針對南非大克魯格地區犀牛保育方法的評估發現，在2017年至2023年期間，去除犀牛角可使盜獵行為減少近80%。

工作人員會事先對犀牛注射鎮靜劑，並讓其戴上眼罩和耳塞，才會使用電鋸將犀牛角去掉，而新的角會逐漸長出來。普遍而言，一頭犀牛每1.5到2年需要去角一次，而這過程對犀牛風險影響低，也不會對其造成身體傷害。

保障犀牛生存權

《衛報》報導，在科學家、環保人士和政府官員的合作下，這項研究強調，儘管一些傳統反偷獵干預措施能有效逮捕犀牛盜獵者，包括護林員、探測攝影機、追蹤犬和直升機等方式，但砍掉犀牛角僅花費犀牛保育總預算的1.2%，卻能使盜獵行為減少78%。

「沒有了角，犀牛還是犀牛嗎？」納爾遜曼德拉大學庫伊珀質疑，人們或許需要重新思考犀牛保育的目標。曾有研究指出，去角犀牛會變得更加膽小，活動範圍也縮小很多，因為犀牛角是用來劃定領地的，而這些去角的犀牛卻無法做到。

因此，去除犀牛角只能是短期的干預措施，人們必須預防各種形式的偷獵活動，才能真正從根本解除威脅，並保障野生動物的生存權益。

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