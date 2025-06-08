「台灣黑熊幼崽」疑50公尺高邊坡墜落 倒臥南橫公路傷重不治

一名機車騎士今天前往南橫山區健行，返程行經台20線台東霧鹿路段178.4公里處，發現路面倒臥一隻死亡的小黑熊，為避免幼熊遺體遭車輛輾壓，騎士將黑熊移至路旁後通報警方。警方到場發現邊坡崖壁還有另隻成年母熊在上方觀望，不久後離去，初判幼熊可能是從邊坡意外墜落路面不治。

今天下午3時41分，有旅客在南橫公路178.4公里處發現疑似有一隻遭路殺的黑色小型動物倒臥路上，停車後走近查看，眼前竟是一隻台灣黑熊幼熊，急忙打電話報警。警方到場後確認是黑熊無誤，但當時已經死亡，通報縣府農業處及林業保育署。

林業保育署台東分署指出，小黑熊出現在距離霧鹿派出所及六口溫泉不遠處，遺體轉送野灣野生動物醫院，完成外觀檢驗及個體形質測量，幼熊體長56公分、體重2.6公斤，出生約1至2個月。