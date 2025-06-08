穿上熊裝出任務 美國收容所暖心照護孤雛黑熊

為了幫助一隻失去母親的黑熊寶寶回歸野外，美國聖地牙哥動物保護協會照養人員穿上毛皮大衣、戴上熊面具，以減少小熊對人類的依賴。這項特別的照護行動，正以極高的細膩度，模擬牠本該擁有的自然成長環境。

根據「CNN」報導，這隻小熊於今（2025）年4月被露營者發現在加州洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）中，加州魚類與野生動物管理局的生物學家嘗試尋找熊媽媽多日無果，最後由動物保護協會接手安置。協會表示，牠是機構歷來收容過年紀最小的黑熊，當時僅約兩個月大。

「這個年紀的小熊本來應該24小時與媽媽形影不離，幾乎不會離開巢穴」，野生動物照護經理威爾區（Autumn Welch）說，「如果沒有媽媽，小熊幾乎不可能存活。」

為避免小熊將人類誤認為同伴或母親，照護人員在進入牠的棲地時，會穿上真毛製成的熊裝，並將毛皮儲存在與野熊氣味相近的乾草中，以營造仿真的嗅覺刺激，乾草來自當地一間同樣飼養熊類的保育機構。

威爾區指出，先前進行過測試，讓未穿熊裝的照護員走入小熊活動區，牠立即驚慌逃上樹，顯示尚未對人類產生依附，這正是訓練目的。

除了環境與氣味仿真，照護團隊也在小熊生活區中放置大型泰迪熊、樹枝與可供攀爬的結構，協助牠建立如野外般的安全感與探索能力。威爾區分享，小熊經常躲在泰迪熊旁邊休息，似乎將其視為母親的替代品。

此外，照護人員會利用與小熊互動的時間，教牠學習母熊原本會傳授的生存技能，例如攀爬、尋找昆蟲與草食、築巢等。威爾區感性表示，曾親眼看見牠第一次挖土找到一隻甲蟲吃下時，團隊都深受感動。

動物保護協會預估，小熊的復育過程約需一年，相關照護與物資成本高達7.2萬美元（約新台幣230萬元），但對照護員而言，這是一份「愛的勞動」。威爾區說，「有朝一日，看著牠重新在野外自在生活，將是我們最希望看到的事」。