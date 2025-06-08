快訊

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

印尼羽賽／錯過首局局點…周天成遭直落二 男單亞軍作收

中美9日貿易談判誰更有利？專家曝北京1招 打趴美與其他國家

聽新聞
0:00 / 0:00

穿上熊裝出任務 美國收容所暖心照護孤雛黑熊

聯合新聞網／ 綜合報導
加州動保會評估，照護小熊的成本高達7.2萬美元（約新台幣230萬元）。示意圖／ingimage
加州動保會評估，照護小熊的成本高達7.2萬美元（約新台幣230萬元）。示意圖／ingimage

為了幫助一隻失去母親的黑熊寶寶回歸野外，美國聖地牙哥動物保護協會照養人員穿上毛皮大衣、戴上熊面具，以減少小熊對人類的依賴。這項特別的照護行動，正以極高的細膩度，模擬牠本該擁有的自然成長環境。

根據「CNN」報導，這隻小熊於今（2025）年4月被露營者發現在加州洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）中，加州魚類與野生動物管理局的生物學家嘗試尋找熊媽媽多日無果，最後由動物保護協會接手安置。協會表示，牠是機構歷來收容過年紀最小的黑熊，當時僅約兩個月大。

「這個年紀的小熊本來應該24小時與媽媽形影不離，幾乎不會離開巢穴」，野生動物照護經理威爾區（Autumn Welch）說，「如果沒有媽媽，小熊幾乎不可能存活。」

為避免小熊將人類誤認為同伴或母親，照護人員在進入牠的棲地時，會穿上真毛製成的熊裝，並將毛皮儲存在與野熊氣味相近的乾草中，以營造仿真的嗅覺刺激，乾草來自當地一間同樣飼養熊類的保育機構。

威爾區指出，先前進行過測試，讓未穿熊裝的照護員走入小熊活動區，牠立即驚慌逃上樹，顯示尚未對人類產生依附，這正是訓練目的。

除了環境與氣味仿真，照護團隊也在小熊生活區中放置大型泰迪熊、樹枝與可供攀爬的結構，協助牠建立如野外般的安全感與探索能力。威爾區分享，小熊經常躲在泰迪熊旁邊休息，似乎將其視為母親的替代品。

此外，照護人員會利用與小熊互動的時間，教牠學習母熊原本會傳授的生存技能，例如攀爬、尋找昆蟲與草食、築巢等。威爾區感性表示，曾親眼看見牠第一次挖土找到一隻甲蟲吃下時，團隊都深受感動。

動物保護協會預估，小熊的復育過程約需一年，相關照護與物資成本高達7.2萬美元（約新台幣230萬元），但對照護員而言，這是一份「愛的勞動」。威爾區說，「有朝一日，看著牠重新在野外自在生活，將是我們最希望看到的事」。

黑熊 聖地牙哥 美國 小熊 動物收容所 動物 動保團體

延伸閱讀

2年5度拍到黑熊珍貴影像 鄒族獵人協會獲5萬獎勵金

生死一瞬間⋯離黑熊僅10公尺 他開槍卻犯部落禁忌

黑熊吞吃5犬欲「攻擊人」遭射殺 玉管處遺憾喊話

2周內4犬被咬死！黑熊逼近住家剩50米 玉管處回應了

相關新聞

穿上熊裝出任務 美國收容所暖心照護孤雛黑熊

為了幫助一隻失去母親的黑熊寶寶回歸野外，美國聖地牙哥動物保護協會照養人員穿上毛皮大衣、戴上熊面具，以減少小熊對人類的依賴。這項特別的照護行動，正以極高的細膩度，模擬牠本該擁有的自然成長環境。

嬌客翠翼鳩現身台南水道博物館 不怕遊客超驚艷

台南山上花園水道博物館園區內，近日有台灣野外較少見鳥類翠翼鳩現蹤，羽翼翠綠閃耀金屬光澤吸引遊客目光，且在不少遊客出入B館...

42歲非洲象「美代」離世 台北動物園今公布解剖初判

台北市立動物園42歲非洲象「美代」昨天離世，園方與台大獸醫專業學院團隊徹夜解剖，直至今天2時結束。動物園指出，牠全身淋巴...

影／抹香鯨群現身花蓮港外距岸僅4浬 聲音記錄計畫啟動

花蓮外海接連兩天出現抹香鯨群，最近距港嘴僅4浬，估計約6至7頭，還有母子對。多羅滿賞鯨團隊已拍照進行比對，同步啟動鯨豚聲...

台達、海科館 攜手珍古德救珊瑚

台達電子文教基金會昨宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德博士參觀...

42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

台北市立動物園42歲非洲象「美代」今晚逝世，園方晚間向外界宣布噩耗，牠這周二出現情緒與行為異常等狀況，今上午有脫水、體溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。