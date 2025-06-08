快訊

獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮

雨彈升級...14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

嬌客翠翼鳩現身台南水道博物館 不怕遊客超驚艷

中央社／ 台南8日電
台南山上花園水道博物館園區近日出現台灣野外較少見鳥類翠翼鳩，有遊客驚喜表示，以前只在偏僻林地才有機會看到，沒想到可近距離目擊，還不怕人，實在難得。（館方提供）中央社
台南山上花園水道博物館園區近日出現台灣野外較少見鳥類翠翼鳩，有遊客驚喜表示，以前只在偏僻林地才有機會看到，沒想到可近距離目擊，還不怕人，實在難得。（館方提供）中央社

台南山上花園水道博物館園區內，近日有台灣野外較少見鳥類翠翼鳩現蹤，羽翼翠綠閃耀金屬光澤吸引遊客目光，且在不少遊客出入B館前的木棧平台旁活動，驚艷愛鳥人士。

館方人員今天告訴中央社記者，一隻翠翼鳩日前出現在園區B館前木棧平台旁，毫不畏懼人群，悠然自得活動，顛覆一般對其「害羞、隱密」印象，有遊客驚喜表示，以前只在較偏僻林地才有機會看到，沒想到可以近距離目擊，還不怕人，實在難得，引來不少人拍照留念。

館方人員表示，翠翼鳩為中型地棲鳩類，特徵為羽翼翠綠、閃耀金屬光澤，性格膽小、行蹤低調，主要棲息低海拔雜木林、農地及灌叢間，在台灣為不普遍留鳥，過去較少有出現在人為設施附近紀錄。

館方指出，山上花園水道博物館位於平原與山區交界丘陵地帶，園區人為干擾少，自然環境保存良好，近年隨著生態保育推廣及生態旅遊風氣興起，已成為南部重要賞鳥地點之一，包括領角鴞、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、魚鷹等珍稀鳥禽都曾現蹤。

台南市政府文化局指出，園區多年來持續落實生態保育與環境管理，吸引野鳥棲息，期盼民眾在賞鳥時保持安靜與適當距離，共同維護這片寶貴自然資源，館方持續朝兼顧生態教育與永續觀光方向發展，未來將提供更豐富自然觀察體驗。

賞鳥 生態保育 博物館

延伸閱讀

虎尾高地公園親水園區開幕 暑假前民眾搶先體驗

影／2名女學生被騙到國外受困獲救 台中警方調查中

白天夜晚都美 「Kaohsiung Highline」為高雄注入新活力

衝環球影城前一定要看！ 懶人必備全攻略「大阪環球影城特輯」

相關新聞

嬌客翠翼鳩現身台南水道博物館 不怕遊客超驚艷

台南山上花園水道博物館園區內，近日有台灣野外較少見鳥類翠翼鳩現蹤，羽翼翠綠閃耀金屬光澤吸引遊客目光，且在不少遊客出入B館...

42歲非洲象「美代」離世 台北動物園今公布解剖初判

台北市立動物園42歲非洲象「美代」昨天離世，園方與台大獸醫專業學院團隊徹夜解剖，直至今天2時結束。動物園指出，牠全身淋巴...

影／抹香鯨群現身花蓮港外距岸僅4浬 聲音記錄計畫啟動

花蓮外海接連兩天出現抹香鯨群，最近距港嘴僅4浬，估計約6至7頭，還有母子對。多羅滿賞鯨團隊已拍照進行比對，同步啟動鯨豚聲...

台達、海科館 攜手珍古德救珊瑚

台達電子文教基金會昨宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德博士參觀...

42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

台北市立動物園42歲非洲象「美代」今晚逝世，園方晚間向外界宣布噩耗，牠這周二出現情緒與行為異常等狀況，今上午有脫水、體溫...

救了全家！黃金獵犬半夜發現大火 機警叫醒所有人「無人傷亡」被讚爆

根據外媒《People》報導，美國加州一戶人家於深夜發生火警，當時全家人都正在熟睡，唯獨黃金獵犬「Lulu」及時發現異狀叫醒一家大小，成為全家人的「救命恩狗」。就連消防局也發文公開表揚「感謝英勇的Lulu！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。