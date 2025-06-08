嬌客翠翼鳩現身台南水道博物館 不怕遊客超驚艷

台南山上花園水道博物館園區內，近日有台灣野外較少見鳥類翠翼鳩現蹤，羽翼翠綠閃耀金屬光澤吸引遊客目光，且在不少遊客出入B館前的木棧平台旁活動，驚艷愛鳥人士。

館方人員今天告訴中央社記者，一隻翠翼鳩日前出現在園區B館前木棧平台旁，毫不畏懼人群，悠然自得活動，顛覆一般對其「害羞、隱密」印象，有遊客驚喜表示，以前只在較偏僻林地才有機會看到，沒想到可以近距離目擊，還不怕人，實在難得，引來不少人拍照留念。

館方人員表示，翠翼鳩為中型地棲鳩類，特徵為羽翼翠綠、閃耀金屬光澤，性格膽小、行蹤低調，主要棲息低海拔雜木林、農地及灌叢間，在台灣為不普遍留鳥，過去較少有出現在人為設施附近紀錄。

館方指出，山上花園水道博物館位於平原與山區交界丘陵地帶，園區人為干擾少，自然環境保存良好，近年隨著生態保育推廣及生態旅遊風氣興起，已成為南部重要賞鳥地點之一，包括領角鴞、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、魚鷹等珍稀鳥禽都曾現蹤。

台南市政府文化局指出，園區多年來持續落實生態保育與環境管理，吸引野鳥棲息，期盼民眾在賞鳥時保持安靜與適當距離，共同維護這片寶貴自然資源，館方持續朝兼顧生態教育與永續觀光方向發展，未來將提供更豐富自然觀察體驗。