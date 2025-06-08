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抹香鯨現蹤花蓮 啟動聲音記錄計畫
花蓮外海接連兩天出現抹香鯨群，還有母子對。在地賞鯨團隊啟動鯨豚聲音記錄計畫，廣邀青年學子用水下麥克風記錄外海的鯨豚音，作為國際研究者物種識別與行為模式研究的重要資料。
花蓮外海是台灣重要的賞鯨熱點，也是海洋生態熱區，多羅滿賞鯨團隊與鯨豚研究者溫在昇合作，啟動這項記錄計畫，邀花蓮在地高中以上學生組隊報名，有機會免費登船、學習聲音辨識與頻譜分析技術，共同建立一套具科學價值與教育意義的鯨豚聲音資料庫。
聲音會轉換為頻譜圖，目前有上百筆，已上傳其中50多筆，供國際學術研究使用。溫在昇說，聲音是研究鯨豚生態的關鍵，不同鯨豚使用不同的聲波頻率溝通、獵食或辨識環境，例如抹香鯨會發出喀噠聲回聲定位，偽虎鯨與飛旋海豚則使用哨叫聲聯繫群體，可用來分析物種與行為模式，進而擬定、推動保育或環境管理方案。
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